На Шипке почтили минутой молчания память русских солдат

По традиции на героическом и знаковом для общей истории России и Болгарии перевале Шипка прошло возложение цветов к памятнику, посвященному воинам Русско-турецкой Освободительной войны.

"История - это то, что делает из людей народ, делает нацию, - сказал исполнительный директор фонда "История Отечества" Константин Могилевский. - И имена героев, которыми наполнена наша история, составляют фундамент нашего национального самосознания".

По его словам, больше 300 кавалеров ордена Святого Георгия появилось в нашей истории по итогам Русско-турецкой войны за освобождение Балкан. "Мы чтим память героев. А генерал Гурко, который удерживал Шипку, является национальным героем Болгарии, два ордена Святого Георгия он получил за эту кампанию, - добавил историк. - И, конечно, имена героев войны за освобождение Балкан - Гурко, Драгомирова, Столетова, Тотлебена, - вошли в золотой список русских офицеров. Мы всегда должны о них помнить. И с большим удовлетворением отмечаем, что их очень хорошо помнит болгарский народ".

Выражением признательности России за освобождение является традиционный ежегодный военный парад в городе Плевене. "Этой церемонией обычно руководит сам президент страны, участвуют все жители города. А самый трогательный момент этого действия - это коленопреклонение войск и минута молчания в память о русских солдатах, которые пали здесь под Плевной, - рассказал директор Института российской истории РАН, член президиума Российского исторического общества Юрий Петров. - Прах и сохраняется в специально построенном мавзолее. И это священное место для всех болгар".

Связь, зародившаяся между героическими предками россиян и болгар, не прекращается и сегодня. Вместе будем в будущем году праздновать 150-летие победы над османской империей. Накануне прошла встреча российской делегации с вице-президентом республики Болгария госпожой Йотовой, где говорилось о научной и общественной программе торжеств.

Справка "РГ"

9 декабря в России отмечается День Героев Отечества. Праздник с глубокими историческими корнями. 9 декабря 1769 года Екатерина Великая учредила орден Святого Георгия Победоносца за особые доблесть и отвагу в бою. Этот день вплоть до революции был Днем Георгиевских кавалеров. Традицию чествовать людей, посвятивших жизнь служению Родине, возродили в 2007 году. Поздравляют Героев Советского Союза, Российской Федерации, а также кавалеров орденов Славы и Святого Георгия.