Набиуллина оценила необходимость повышения ключевой ставки

Последние данные по инфляции в России позволяют принять решение о дальнейшем повышении ключевой ставки в рамках базового сценария, рассказала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

Она сообщила, что сохранение ключевой ставки на текущем уровне, как и повышение ее на 0,25 процентного пункта, в имеющихся условиях маловероятны, однако регулятор видит решение в рамках базового сценария, который не предполагает "шаг больше одного процентного пункта".

"Ноль - это совсем маловероятно, 0,25 процентных пункта - тоже не самый вероятный сценарий, но дальше мы будем смотреть на соответствующие данные и анализировать их, делать оценки на следующий год и принимать решение", - сказала глава ЦБ в беседе с РИА Новости.

В этом году ключевая ставка выросла на 3,25 процентного пункта. Регулятор впервые повысил ее в марте - до 4,5%, тогда как до этого она находилась на исторически минимальном уровне в 4,24%. Далее последовало постепенное повышение до текущего уровня в 7,5%.