Начальник Генштаба рассказал, как укрепляют Сухопутные войска, флот, ВКС и десант

Парирование потенциальных угроз в воздушно-космической сфере осуществляется за счет совершенствования воздушно-космической обороны страны, основу которой составляют Воздушно-космические силы. Об этом в четверг на встрече с военными атташе иностранных государств сказал начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

По его словам, для наращивания возможностей воздушно-космической обороны по своевременному обнаружению и предупреждению о ракетном нападении выведен на орбиту очередной космический аппарат Единой космической системы. Кроме того, продолжается строительство радиолокационных станций системы загоризонтного обнаружения воздушных целей. Они позволяют контролировать воздушное пространство на удалении до 2 000 километров от нашей границы.

"Соединения и воинские части ВКС оснащаются современной и модернизированной авиационной техникой, зенитными ракетными комплексами, радиолокационными станциями и комплексами различного назначения. Приоритет отдается таким вооружениям как Су-57, Су-35с и Су-34, а также зенитно-ракетным комплексам С-400, С-350 и "Панцирь-С", - перечислил Герасимов.

Он отметил, что дальнейшее развитие получила беспилотная авиация. На оснащение войск поставлены новые разведывательно-ударные комплексы с беспилотными летательными аппаратами, успешно прошедшими испытания в боевых действиях на территории Сирии. Расширяются также возможности по ведению радиоэлектронной борьбы, нанесению высокоточных ударов, увеличению дальности и продолжительности полета.

"15 ноября текущего года успешно проведены испытания по поражению выведенного из эксплуатации отечественного космического аппарата, который был запущен еще в 1982 году, - напомнил начальник Генштаба. - Образовавшиеся фрагменты не представляют угрозы для космической деятельности на орбите. В настоящее время фрагменты движутся по траекториям вне плоскости орбит космических станций, находятся под наблюдением и внесены в главный каталог российской системы контроля космического пространства".

Герасимов сообщил, что в оснащении Сухопутных войск особое внимание уделяется поставкам современных средств управления, разведки, радиоэлектронной борьбы и огневого поражения. Для повышения ударных возможностей, маневренности и автономности общевойсковых соединений ведутся работы по созданию принципиально новых образцов бронетанковой техники на унифицированных платформах "Армата", "Курганец" и "Бумеранг". Разрабатывается перспективный артиллерийский комплекс "Коалиция-СВ" и мобильный зенитный артиллерийский комплекс "Деривация-ПВО".

"Перспективные образцы военной техники оснащаются комплексами вооружения повышенной огневой мощи, бортовое оборудование создается по принципу открытой архитектуры, обеспечивающей их дальнейшую модернизацию. Вся создаваемая техника имеет возможность интеграции в единое информационное пространство Вооруженных сил", - подчеркнул генерал.

Он отметил, что возможности Военно-Морского флота в ближней и дальней морских зонах наращивались за счет поставки современных подводных лодок и надводных кораблей. "В августе этого года проведена закладка шести новых кораблей для ВМФ. Успешно завершаются испытания корабельного ракетного комплекса "Циркон", в рамках которых подтверждена возможность стрельбы гиперзвуковой ракетой, как с надводного корабля, так и с атомной подводной лодки из подводного положения", - сообщил Герасимов.

По его словам, с учетом увеличения очагов нестабильности вблизи границы России, наращиваются возможности Воздушно-десантных войск, являющихся основой сил быстрого реагирования. "В этом году сформированы два десантно-штурмовых полка. В боевых соединениях и воинских частях осуществляется формирование подразделений радиоэлектронной борьбы и беспилотной авиации. Высокими темпами идет переоснащение на современные образцы вооружения и военной техники, в том числе на БМД-4М, БТР-МДМ", - отметил начальник Генштаба.