Наказание за нарушение прав авиапассажиров сделают более суровым

Генпрокуратура выявила пробелы законодательства, которые касаются защиты прав пассажиров.

Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства в ответ на запрос РИА Новости, министерство транспорта поддержало позицию Генеральной прокуратуры о внесении изменений в КоАП, которые предусматривают ужесточение санкций за задержку рейсов регулярных маршрутов в отношении перевозчиков.

Как пояснили в Генпрокуратуре, сейчас минтранс принял участие в разработке новой редакции КоАП, куда предполагается внести предложения "об установлении ответственности авиаперевозчиков за нарушение правил перевозки пассажиров, ручной клади, багажа и грузов на воздушном транспорте".

При этом проверки авиаперевозчиков, которые провели прокуроры, выявили не только нарушение прав пассажиров и пробелы законодательства. Прокуроры также зафиксировали и рост в 2021 году числа задержек рейсов российскими авиакомпаниями в сравнении с аналогичным периодом 2020 года.

Среди причин по данным Генпрокуратуры - позднее прибытие самолетов в аэропорт, технические неисправности и отсутствие резервных бортов у перевозчиков, а также метеоусловия.

В отдельных случаях при задержке рейсов компании нарушали права пассажиров на гарантированные воздушным законодательством услуги - обеспечение напитками и горячим питанием, размещение в гостиницах.