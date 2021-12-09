Назван лучший в России смартфон. И это не Xiaomi

Маркетинговая группа Online Market Intelligence обнародовало рейтинг брендов, которые россияне считают своими любимыми. В категории "Смартфоны" победил бренд Samsung с показателем свыше 30 процентов.

На втором месте оказался бренд Apple (25,9 процента), третье место досталось Xiaomi (16,8 процента). Кроме того, в десятку лучших брендов смартфонов вошли Honor, Huawei, Nokia, Sony, Lenovo, Asus и LG.

По сравнению с 2020 годом рейтинг лучших смартфонов изменился не очень сильно - первые три места тогда также занимали Samsung, Apple и Xiaomi, а Honor и Huawei в текущему году поменялись местами.