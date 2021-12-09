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Назван лучший в России смартфон. И это не Xiaomi

Текст:   Антон Благовещенский
09.12.2021,  
13:02
Фото: Samsung Фото: Samsung
Фото: Samsung

Маркетинговая группа Online Market Intelligence обнародовало рейтинг брендов, которые россияне считают своими любимыми. В категории "Смартфоны" победил бренд Samsung с показателем свыше 30 процентов.

На втором месте оказался бренд Apple (25,9 процента), третье место досталось Xiaomi (16,8 процента). Кроме того, в десятку лучших брендов смартфонов вошли Honor, Huawei, Nokia, Sony, Lenovo, Asus и LG.

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По сравнению с 2020 годом рейтинг лучших смартфонов изменился не очень сильно - первые три места тогда также занимали Samsung, Apple и Xiaomi, а Honor и Huawei в текущему году поменялись местами.

смартфоны
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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