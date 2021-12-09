Названы самые востребованные российские музыканты за рубежом

Самым популярным российским музыкантом у иностранных слушателей в сервисе Spotify, как и год назад, стал композитор Петр Чайковский. В первую очередь благодаря Первому концерту для фортепиано с оркестром, романсам и "Лебединому озеру". Тем более что американские рэперы вновь сделали в 2021 году несколько ремейков на "Танец маленьких лебедей" и "Выход черного лебедя".

Дальше в списке идут в основном рэперы, группа "Тату", в октябре отпраздновавшая 20-летие выхода своего главного альбома "200 по встречной" (хотя сами Лена Катина и Юля Волкова на трибьют-концерте в их честь так и не появились), а на восьмой позиции снова оказывается композитор-классик - Сергей Рахманинов.

В топ-10 много артистов из разных российских городов - от Москвы до Ижевска и Кинешмы. Есть в десятке певец Jony, он же Джахид Афраил оглы Гусейнли, родившийся в Азербайджане, а затем переехавший с родителями в Москву, и за несколько лет успевший выпустить очень достойные хиты "Комета", "Ты беспощадна" и "Лилии". Он уже спел с Димой Биланом, Сергеем Лазаревым, успел победить в 2021 году в шоу "Маска" на НТВ. Но в основном эти "десятники" малоизвестны широкой публике, не выступают в больших залах, хотя заслуживают внимания.

Да и в целом итоги популярности российских артистов за рубежом отличаются от тех, что складываются в нашей стране. Во многом потому, что опираются не на концерты, туры и споты, эфиры артистов на телевидении и радио, а на то, какая музыка звучит в интернете и продается на альбомах.

Как бы то ни было, результаты топ-10 таковы :