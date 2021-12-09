Новости

Вильфанд рассказал, когда в Европейскую часть России вернется тепло 16:34
Путин: Засаживать человека под следствием за решетку - часто неоправданно 16:31
Путин поручит проанализировать дела о превышении самообороны 16:21
Билл Гейтс: Острая фаза пандемии COVID-19 может закончиться в 2022 году 16:05
КДК РФС наказал ЦСКА закрытием фанатской трибуны 16:04
Названы самые востребованные российские музыканты за рубежом 16:01
Мошенники пытались украсть деньги у 84% россиян 15:54
Певицу Марину Хлебникову перевели из реанимации в палату 15:52
Путин призвал навести порядок в вопросе утечек персональных данных 15:46
WhatsApp получит встроенный криптокошелек 15:46
Путин поддержал идею о льготах для обладателей трех Орденов Мужества 15:43
Путин оценил защиту граждан от мошенников в сфере жилья и интернете 15:40
Институт Pantone назвал главный цвет 2022 года 15:40
Мишустин поручил Минпромторгу сделать "дорожную карту" поставок МС-21 15:37
Эксперт оценил возможность подорожания импортных вин на 25% 15:20
В Бразилии могут отказаться от карнавала в 2022 году 15:15
ЖКХ двух регионов обновят на средства Фонда национального благосостояния 15:13
В Крым прибыла делегация из Беларуси 15:01
В акватории Волги в Астрахани обнаружили нефтяное пятно 14:58
Путин и Байден отметили необходимость обсуждения вопросов безопасности со странами НАТО 14:56
Попова объяснила, как не заразиться коронавирусом 14:52
Оперштаб порекомендовал свердловчанам отменить корпоративы 14:50
Врач назвал ошибки, которые россияне совершают при покупке лекарств 14:48
Владимир Зеленский назначен первым заместителем главы Минздрава РФ 14:46
Попова сообщила о госпитализации 28 человек, прилетевших из ЮАР 14:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
Европейский центробанк планирует изменить внешний вид евро
Европейский центробанк планирует изменить внешний вид евро
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
09.12.2021 16:01
Рубрика: Культура

Названы самые востребованные российские музыканты за рубежом

Текст: Александр Алексеев
Петр Чайковский. Фото: Николай Дмитриевич Кузнецов Петр Чайковский. Фото: Николай Дмитриевич Кузнецов
Петр Чайковский. Фото: Николай Дмитриевич Кузнецов

Самым популярным российским музыкантом у иностранных слушателей в сервисе Spotify, как и год назад, стал композитор Петр Чайковский. В первую очередь благодаря Первому концерту для фортепиано с оркестром, романсам и "Лебединому озеру". Тем более что американские рэперы вновь сделали в 2021 году несколько ремейков на "Танец маленьких лебедей" и "Выход черного лебедя".

Фото: АР
Led Zeppelin теперь играет кантри

Дальше в списке идут в основном рэперы, группа "Тату", в октябре отпраздновавшая 20-летие выхода своего главного альбома "200 по встречной" (хотя сами Лена Катина и Юля Волкова на трибьют-концерте в их честь так и не появились), а на восьмой позиции снова оказывается композитор-классик - Сергей Рахманинов.

В топ-10 много артистов из разных российских городов - от Москвы до Ижевска и Кинешмы. Есть в десятке певец Jony, он же Джахид Афраил оглы Гусейнли, родившийся в Азербайджане, а затем переехавший с родителями в Москву, и за несколько лет успевший выпустить очень достойные хиты "Комета", "Ты беспощадна" и "Лилии". Он уже спел с Димой Биланом, Сергеем Лазаревым, успел победить в 2021 году в шоу "Маска" на НТВ. Но в основном эти "десятники" малоизвестны широкой публике, не выступают в больших залах, хотя заслуживают внимания.

Да и в целом итоги популярности российских артистов за рубежом отличаются от тех, что складываются в нашей стране. Во многом потому, что опираются не на концерты, туры и споты, эфиры артистов на телевидении и радио, а на то, какая музыка звучит в интернете и продается на альбомах.

Как бы то ни было, результаты топ-10 таковы:

  1. Петр Чайковский
  2. Rauf & Faik
  3. Моргенштерн
  4. Tony Igy (Антон Игумнов)
  5. IC3PEAK
  6. Jony
  7. "Тату"
  8. Сергей Рахманинов
  9. Скриптонит
  10. Kostromin (Глеб Костромин)
Культура Музыка Музыка с Александром Алексеевым

Главное сегодня

Путин: Государство должно оказывать поддержку бездомным
Захарова: Киев наращивает группировку на линии соприкосновения в Донбассе
Песков рассказал про формат ответа на санкции
Глава комитета Госдумы поблагодарил за идею отключить Россию от SWIFT
В Минске назвали вбросом материал NYT о посадке самолета Ryanair
Почему стоит посмотреть и пересмотреть экшен-драму "Летчик"
Гендиректор Большого театра прокомментировал ситуацию с билетами на "Щелкунчик"