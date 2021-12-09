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09.12.2021 06:20
Рубрика: Экономика

К высокой цели

Немецкие компании продвигают принципы устойчивого развития в России
Текст: Дарья Палиевская
Российская газета - Спецвыпуск № 280(8631)
В конце прошлого года в России и в Германии стартовал перекрестный год "Экономика и устойчивое развитие", который продлится до конца 2022 года.
Немецкие компании в России строго соблюдают европейские экологические стандарты. Фото: © ХанС-Юрген Буркард Немецкие компании в России строго соблюдают европейские экологические стандарты. Фото: © ХанС-Юрген Буркард
Немецкие компании в России строго соблюдают европейские экологические стандарты. Фото: © ХанС-Юрген Буркард

Отношения между нашими странами переживали разные стадии развития, однако именно экономические связи между Россией и Германией продолжают оставаться определенной константой. Как точно подметил председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты (ВТП), глава представительства немецкой экономики в РФ Маттиас Шепп, немецкий бизнес является чемпионом среди других иностранных инвесторов по масштабу экономического сотрудничества с Россией.

Фото: Photoxpress
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"Только за первые шесть месяцев этого года, если мы сравниваем приток и отток капитала, мы вложили в России миллиард 300 миллионов евро. Немецкий бизнес очень крепко стоит на российском рынке", - заявил господин Шепп.

Успехами сотрудничества наших стран в сфере экономики уже никого не удивишь. Новое в повестке дня - принципы ESG (Environmental, Social and Corporate Governance), то есть устойчивого развития, основанного на принципах ответственного отношения к окружающей среде, социальной ответственности и высоком качестве корпоративного управления.

Этот тренд буквально за несколько лет стал основополагающим и оказывает огромное влияние на бизнес в Европе. И немецкие компании, по мнению Маттиаса Шеппа, выступают "послами ESG в России". Ведь они в течение десятилетий приносили в Россию самые современные технологии, соответствующие высочайшим немецким стандартам охраны окружающей среды. Сейчас в нашей стране полным ходом идет подготовка бизнеса к ESG-трансформации, так как игнорировать принципы устойчивого развития российским компаниям, а тем более экспортерам и тем, кто хочет эффективно встраиваться в глобальные производственные цепочки, будет все сложнее.

Руководство немецких компаний прекрасно знает Россию и понимает, какие возможности открываются тут для экологичного производства

Согласно опросу, проведенному по заказу Российско-Германской внешнеторговой палаты, большинство руководителей российских компаний (64 процента) считают устойчивое развитие одним из трех главных приоритетов своего бизнеса. 86 процентов ставят перед собой ежегодные цели в области устойчивого развития, а 74 процента считают, что устойчивые инициативы приводят к улучшению финансового и экономического положения компании. И только 2 процента компаний не относят вопросы устойчивого развития к приоритетным.

Результаты опроса Маттиаса Шеппа не удивили. "Мы уже много лет замечаем изменения в мышлении, особенно в российском экспортном секторе. Российские компании раньше политиков поняли, что, если они хотят сохранить или даже увеличить свою долю в экспортном бизнесе, им не избежать адаптации к климатическим требованиям ЕС".

В 2018-м к чемпионату мира по футболу ВТП запустила масштабный мультимедийный проект "Мастера России: сделано по-немецки", демонстрирующий достижения немецкого бизнеса в России. Передвижные выставки в центре Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи, которые посетили десятки тысяч человек, автопробег по 11 городам ЧМ-2018 по футболу, издание подарочной книги-фотоальбома - все это вызвало широкий отклик в СМИ.

В рамках Российско-Германского перекрестного года пришло решение запустить новый этап проекта "Мастера России 4.0", чтобы с помощью передвижной выставки продемонстрировать вклад немецкого бизнеса в экономику России и способствовать укреплению сотрудничества между российскими и немецкими компаниями. Открытие первой передвижной выставки состоялось в Саратове. Город был выбран не случайно, ведь в Саратовской области находится завод по производству чистящих средств немецкого концерна Henkel. История компании Henkel в России тоже началась именно здесь более 30 лет назад.

Передвижная экспозиция "Мастера России: сделано по-немецки" будет представлена в 12 городах от Калининграда до Владивостока

"Двустороннее сотрудничество России и Германии имеет для Henkel особое значение. Россия входит в топ-5 приоритетных рынков для компании, около 90 процентов нашей продукции производится локально. Поэтому присоединиться в фотовыставке в качестве главного спонсора в столь важный для обеих стран перекрестный год для нас большая честь", - говорит президент Henkel в России Сергей Быковских.

Передвижная экспозиция "Мастера России: сделано по-немецки", будет представлена в 12 городах от Калининграда до Владивостока. Сейчас в проекте участвуют уже более 40 немецких компаний.

В честь запуска проекта "Мастера России" между представителями бизнеса и власти также состоялась панельная дискуссия "Устойчивое развитие как рецепт экономического успеха" на предприятии Henkel в Энгельсе . Как подчеркнул Сергей Быковских, в планах компании к 2025 году сократить свой углеродный след на 25 процентов, а также довести до 50 процентов долю упаковки из переработанного пластика.

"Наряду с развитием бизнеса мы уделяем особое внимание вопросам устойчивого развития. Мы с высочайшей степенью ответственности относимся к тому, как строим наши заводы, как производим наши продукты, как взаимодействуем с партнерами, поставщиками и потребителями и рассчитываем на то, что, действуя сообща, мы сможем прийти к более устойчивому будущему", - поясняет Сергей Быковских.

Устойчивое развитие включает в себя экологические, социальные и управленческие аспекты. "Внедрение единых глобальных стандартов работы, вклад в развитие местных сообществ, обеспечение здоровья и безопасности сотрудников, минимизирование воздействия наших услуг на окружающую среду" - так Перри Нойманн, генеральный директор компании Kuehne +Nagel в России, логистический партнер проекта, сформулировал вклад немецкого бизнеса в программу устойчивого развития в России.

Фото: iStock
ESG-оценка вскоре станет обязательным условием для бизнеса

Гигант немецкого автопрома Volkswagen - еще один участник проекта и его главный спонсор. "Мы внедряем в России наши ESG-cтандарты, которые зачастую выходят далеко за рамки требований российского законодательства. Но это для нас само собой разумеется. Ведь VW поставил перед собой цель стать CO2-нейтральной компанией к 2050 году. В этот процесс Россия тоже вносит свой вклад", - объясняет генеральный директор Штефан Меха. И, хотя устойчивое развитие в России еще не является темой номер один, как в Германии, среди своих сотрудников он наблюдает серьезное отношение к целям устойчивого развития (ЦУР). Что заставляет немецкие концерны идти в фарватере по достижению ЦУР в России, зачастую даже опережая российское законодательство? "Думаю, что необходимость ESG буквально укоренилась в ДНК наших компаний, - размышляет Маттиас Шепп. - Поэтому многие крупные концерны предъявляют глобальные требования к своим заводам, независимо от того, в каком уголке мира они находятся. Кроме того, руководство немецких компаний прекрасно знает Россию и понимает, какие возможности открываются тут для экологичного производства. Ведь география вашей страны позволяет использовать как энергию ветра и солнца, так и водорода. У России здесь огромный потенциал. И немецкий бизнес достаточно амбициозен, чтобы быть в авангарде этого развития. Уверен, что немецкие компании с их высокотехнологичными решениями являются отличными партнерами для российской экономики на пути к "зеленой" революции".

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