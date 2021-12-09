Нобелевские лауреаты заглянули в будущее технологий на Nobel Vision

Лауреаты Нобелевской и Филдсовской премий, премий Вольфа и Абеля, выдающиеся российские и зарубежные ученые, футурологи, ведущие мыслители из рейтинга Thinkers50, представители власти, корпораций и инновационного бизнеса сохранили свое видение будущего технологий в "Капсуле времени". Сбудутся ли прогнозы экспертов, станет известно в конце 2022 года. За выступлениями экспертов на международном форуме Nobel Vision Open Innovations 2.0 в "Сколково" следили более миллиона человек из 70 стран.

В "Капсуле времени" запечатали мнения лауреатов Нобелевской премии по химии 1987 и 2004 годов Жан-Мари Лена и Аарона Чехановера, лауреата Нобелевской премии по экономике 2011 года Томаса Сарджента, глобального руководителя по устойчивому развитию Royal Philips Роберта Метцке, специального представителя президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолия Чубайса, управляющего директора и старшего партнера BCG Мартина Ривза и других спикеров. Прогнозы будут открыты на следующем форуме в 2022 году.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и профессор Колумбийского университета Шина Айенгар предсказали появление недорогого препарата для лечения от COVID-19 на разных стадиях заболевания. Председатель Фонда "Сколково" Аркадий Дворкович ожидает увеличение спроса на базовые энергоресурсы, но инвестиции в их производство при этом сократятся благодаря внедрению принципов и технологий ESG. А председатель совета директоров ГК "Русские инвестиции" Кирилл Игнатьев делает ставку на кастомизацию экономики, прорывные исследования космоса, развитие биотехнологий в питании, микроэнергетику и экотех.

В рамках форума Фондом "Сколково" был подписан ряд соглашений. На форуме состоялись вручение национальных премий "Венчурный инвестор" и "Технологический прорыв", церемония награждения победителей четвертого конкурса PATENTS POWER 2021. Также в рамках Nobel Vision были объявлены итоги MineTech 2021: победителями программы цифровизации горнорудной отрасли стали свыше 40 проектов.

Форум в очередной раз подтвердил статус ключевой площадки демонстрации результатов международного сотрудничества в области инноваций и технологий. На стендах министерства науки и высшего образования РФ и министерства науки и технологий Китайской Народной Республики, которая уже второй раз становится партнером форума, были представлены новейшие инновационные решения компаний и организаций из двух стран. Министерство науки и высшего образования РФ представило специальную деловую программу, посвященную Году науки и технологий в России.

Записи сессий можно посмотреть на официальном сайте форума openinnovations.ru.