Новая Зеландия запланировала отказ от курения к 2025 году

Правительство Новой Зеландии опубликовало на своем сайте план по постепенному отказу от курения по всей стране к 2025 году.

Замминистра здравоохранения Айша Верралл также представила план в парламенте. Как сказано в документе, задача - "сократить доступность, привыкание и привлекательность" курения табака.

В рамках достижения этой цели табачные изделия запретят продавать лицам младше 18 лет, купить такую продукцию можно будет только в специализированных магазинах, а табачные изделия с высоким содержанием никотина и вовсе окажутся запрещены к продаже. Для желающих бросить курить Минздрав страны введет специальные программы.

На эти цели власти Новой Зеландии выделят 36 миллионов долларов. План по сокращению курения табака будет вступать в силу постепенно, чтобы производители табачных изделий успели адаптироваться к переменам.