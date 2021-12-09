Новая короткометражка Серебренникова рассказывает о картонной любви

Оператор картины - Роман Васьянов, и музыкальную абстракцию о любви, поиске, одиночестве, забвении и возрождении он снял одним кадром. Сюжет фильма развивается в нескольких пространствах, отдаленно напоминающих привычный нам мир, где герои то обретают свою любовь, то теряют ее.

"Этот мир - как картонные коробки, он есть и его нет. В таком картонном мире и живут наши красавицы. Мы следим за их взаимоотношениями с возлюбленными. В каждой сцене красавицы ищут любовь и находят ее в барочной музыке, которая как нельзя лучше передает кардиограммы их состояний", - говорит Кирилл Серебренников.

В картине также сыграли артисты "Гоголь-центра" Ян Гэ, Рита Крон, Светлана Мамрешева, Мария Селезнева, Никита Еленев, Влад Целев и Леонид Брайко. Художник-постановщик - Влад Огай ("Уроки Фарси", "Петровы в гриппе"). Саундтрек фильма - микс барочной и электронной музыки, написанный композиторами Даниилом Орловым, Андреем Поляковым и Дмитрием Межениным.

Съемки прошли в одном из павильонов Мосфильма. Художник-постановщик Влад Огай разделил площадку на несколько сцен, в которых развиваются события фильма: бар, озеро, номер в отеле, дорога и клуб. Для постройки декораций были использованы две тысячи картонных коробок и десятки метров пленки-фольги. Важной частью картины стали лозунги в виде граффити на картоне, с помощью которых герой выражает свои мысли и чувства. Эти таблички создал на съемочной площадке стрит-арт художник Дмитрий Бочков.

Смотреть фильм можно по ссылке.