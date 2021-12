Новая короткометражка Серебренникова рассказывает о картонной любви

Премьера короткометражного музыкального фильма Кирилла Серебренникова Out of the box с Александром Горчилиным в главной роли состоялась на онлайн-сервисе more.tv . Смотреть можно с сегодняшнего утра. Хотя рекомендуем просмотр вечером - из-за настроения, которое создает фильм.