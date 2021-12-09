Опрос: Больше половины родителей переживают из-за ЕГЭ

Чуть больше недели назад выпускники школ написали итоговое сочинение, зачет по которому дает право сдавать Единый госэкзамен. Осталось меньше двух месяцев до 1 февраля - дня, к которому всем нужно определиться, какие ЕГЭ сдавать.

Конечно, многие уже начали готовиться к Единому госэкзамену, причем 37 процентов школьников тратят на это 5-10 часов в неделю, примерно четверть - менее 5 часов в неделю, 16 процентов - 11-15 часов. Десятая часть школьников отдает подготовке к ЕГЭ более 16 часов в неделю, а вот 8 процентов ребят вовсе не занимаются дополнительно. Такие данные получили эксперты образовательной онлайн-платформы Учи.ру и онлайн-школы с репетиторами Учи.Дома.

Пока дети готовятся, родители нервничают. По данным опроса, 64 процента мам и пап испытывают стресс из-за предстоящей сдачи ребенком ЕГЭ. При этом 71 процент опрошенных считают, что их ребенок также находится в состоянии стресса.

"Волнение родителей выражается, в первую очередь, в постоянном чувстве тревожности за ребенка и его будущее, в переживании о его психологическом здоровье, в том, что ребенок не уделяет достаточно времени подготовке, в поиске дополнительных занятий", - рассказала Полина Швец, старший методист Учи.Дома.

Дополнительно к Единому госэкзамену готовятся почти все: лишь 4 процента родителей ответили, что детям совсем не нужны для этого дополнительные занятия. 45 процентов школьников готовятся с учителями в школе бесплатно, остальные, так или иначе, занимаются с репетиторами - очно или дистанционно.

Интересный факт: чаще всего "подтягивать" приходится математику. На втором месте - русский язык, на третьем - обществознание. Далее идут иностранные языки и физика.