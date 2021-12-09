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09.12.2021 19:28
Рубрика: В мире

Опрос: большинство украинцев считают неправильным курс Киева

Текст: Марина Алешина

Подавляющее большинство жителей Украины считает, что страна движется в неправильном направлении. Это следует из опроса социологической группы "Рейтинг", передает ТАСС.

Фото: Алексей Майшев/ РИА Новости
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По мнению 70 процентов украинцев, страна движется в неправильном направлении, еще 22 процента считают, что в правильном, 8 процентов не определились. Главными угрозами своему благополучию граждане считают рост тарифов на газ и тепло (72 процента) и обострение экономического кризиса (67 процента). Почти половина опрошенных боится всплеска "короны". Обострение вооруженного конфликта на Донбассе считают вероятным 46 жителей Украины, маловероятным - 23 процента. Массовые протесты и беспорядки допускают 44 против 30 процентов опрошенных. Меньше всего украинцы верят в то, что страну затронет миграционный кризис на польско-белорусской границе (35 процентов).

Главной причиной возможного экономического кризиса респонденты называют некомпетентность власти (31 процент) и коррупцию во властных структурах (22 процента). В опросе приняли 2 тысячи респондентов.

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине

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