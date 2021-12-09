Павел Басинский - о том, кто может получить главную российскую литпремию

9 декабря в Москве в Доме Пашкова состоится церемония объявления лауреатов главной литературной премии страны "Большая книга". Имена тех, за кого проголосовали читатели, уже известны.

Но сперва о "длинном" и "коротком" списке претендентов на премию. В этом году в "длинном списке", в который вошла 41 книга, оказалось довольно много дебютантов. Об этом на пресс-конференции в ТАСС говорил говорил председатель Совета экспертов премии Михаил Бутов:

"В итоге у нас получился интересный список, для нас неожиданный. И в нем, помимо писателей известных, про которых мы уже много и давно знаем, изрядное число тех, кто начинает свой литературный путь, выступает с первыми яркими книгами, которые способны привлечь к себе внимание. В частности, здесь четыре писателя, уже отмеченных премией для молодых литераторов "Лицей".

И он же обратил внимание на другой интересный факт: "После целого года пандемии можно было ожидать, что наше литературное поле придет в угнетенное состояние. Однако нет, мы получили, на удивление, плотный поток. Можно заметить, как все, наоборот, собрались".

В результате строгого отбора экспертного совета в "короткий список" вошли 13 имен. И вот среди них как раз оказались в основном не дебютанты, а литературные "тяжеловесы". "Тяжеловесами" называю тех, кто уже стал авторами бестселлеров и уже получил не одну литературную премию, не исключая и "Большой книги".

Евгений Водолазкин, Леонид Юзефович, Марина Степнова, Андрей Дмитриев, Юрий Буйда, Михаил Гиголашвили, Наринэ Абгарян… Как минимум семь имен, уже безусловно достойных этой премии. Писатели известные, все, так или иначе, "олауреченные". Что было делать в этой ситуации Большому жюри, в состав которого входит более ста человек? Как ставить баллы? Авторитеты-то давят. Имена-то громкие.

По правде говоря, и книги у каждого новые и сильные. Ни один не повторяется. Каждый нашел новую тему. Роман Евгения Водолазкина "Оправдание острова" вроде бы опять о средневековье, но это не "Лавр", совсем не "Лавр". Тоже притча, тоже своего рода летопись, но с другой темой, с другим идейным поворотом.

Марина Степнова в романе "Сад" вообще ушла в XIX век и написала о странной девочке, которая вела себя так, как хотела, не слушая никого.

В XIX век ушел и Леонид Юзефович. Но тема редкая: участие русских в борьбе греков против турок. Помните: на этой войне погибает герой пушкинского "Выстрела"?

Юрий Буйда остался верен себе в плане языка и стиля, но роман он написал совершенно мистический.

Наринэ Абгарян написала роман о необычном человеке, на похоронах которого собрались все женщины, которых он любил. И у каждой - своя история его жизни.

Михаил Гиголашвили отчасти написал продолжение своего, как я считаю, потрясающего романа "Чертово колесо", но совсем в другом ключе.

Андрей Дмитриев вообще удивил. Он взялся за тему крайне сегодня опасную. Россия и Украина. Маленький человек, обычный учитель, в силу очень сложных обстоятельств вынужден бежать из России на (в) Украину и там перенести новые мытарства.

Еще не зная об окончательных результатах премии, скажу, что на мой взгляд, премию безусловно заслуживает Майя Кучерская, десять лет писавшая свою книгу о Николае Лескове. Первая полная биография "прозеванного гения".

Очень хорош и роман Виктора Ремизова "Вечная мерзлота". Такая спокойная, умная, глубокая русская проза.

Любопытен и новый роман Алексея Поляринова "Риф". Три истории о современных сектантах. Тема, которую вообще мало трогают, потому что мало знают.

Хорош и роман культуролога Владимира Паперного "Архив Шульца". Местами очень смешной, местами трагический.

Дмитрий Бавильский, ранее больше известный как критик, написал очень сложный, многослойный "итальянский" роман "Желание быть городом".

Стоит обратить внимание и на провокационный, феминистский роман Оксаны Васякиной "Рана". Мне не очень по душе такая проза, но, что делать, призрак феминизма уже бродит не только по США и Европе. Результаты читательского голосования оказались предсказуемыми. На первом месте - "Симон" Наринэ Абгарян, на втором - "Риф" Алексея Поляринова, на третьем - "Сад" Марины Степновой.

Разве что роман "Риф" не очень пока известного Алексея Поляринова можно считать довольно неожиданной опцией.

Ну что ж, литература должна удивлять.