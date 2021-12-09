Первый случай штамма "омикрон" выявлен на Кубе

Кубинский минздрав подтвердил выявление первого случая заражения омикрон-штаммом коронавируса в стране. Об этом говорится в заявлении ведомства.

Как указали в минздраве, 27 ноября на Кубу из Мозамбика вернулся врач, который находился в этой африканской стране в командировке. Каких-либо симптомов заболевания по прилете выявлено не было, и он отправился домой в западную провинцию Пинар-дель-Рио. Однако уже на следующий день он обратился к врачам с жалобами на боль в горле и температуру. Проведенный ПЦР-тест на коронавирус дал положительный результат, а кубинец был госпитализирован. Болезнь протекала в легкой форме, и уже на пятый день повторный ПЦР-тест дал отрицательный результат, и кубинский врач был выписан.

Между тем в Институте тропической медицины имени Педро Кюри в Гаване было проведено дополнительное исследование, которое и подтвердило, что этот случай оказался первым случаем заболевания омикрон-штаммом. В минздраве указали, что установлены 18 контактировавших с мужчиной, ПЦР-тесты которых, впрочем, дали отрицательный результат.

Между тем глава кубинского МИД Бруно Родригес на своей странице в Twitter указал, что 95,2% кубинцев, у которых нет противопоказаний к прививке от коронавируса, полностью завершили курс вакцинации. Среди детей в возрасте от двух лет этот показатель достигает 85,6%. На фоне высоких показателей числа вакцинированных на Кубе последовательно снижается заболеваемость коронавирусом. Если к концу августа на Острове выявляли почти по 10 тысяч вновь заболевших ежедневно, то теперь ежедневно фиксируется не более 100 новых случаев.