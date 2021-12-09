Петришенко и Мезенцев обсудили взаимодействие в рамках Союзного государства

Эффективность и перспективы белорусско-российского сотрудничества на пространстве Союзного государства стали темой двустороннего диалога вице-премьера РБ Игоря Петришенко с государственным секретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым. Об этом сообщается на сайте Постоянного Комитета Союзного государства.

Анализируя, в частности, состояние двустороннего взаимодействия в социальной сфере, белорусский вице-премьер подчеркнул, что "все, что задается и задано в рамках Союзного государства, начиная от двух союзных программ по туризму и унификации в трудовой сфере, успешно выполняется". Кроме того, уточнил он, в Минске "активно приступили к выработке соответствующих подходов еще до того, как программы были утверждены".

По его словам, Министерство труда и социальной защиты по приглашению премьер-министра России Михаила Мишустина ознакомилось с цифровой платформой и изучило новые подходы к социальной защите граждан в Союзном государстве. "Это то, что мы будем унифицировать", - уточнил вице-премьер, добавив, что коллегия двух отраслевых ведомств уже состоялась в Санкт-Петербурге.

А на следующей неделе аналогичный диалог состоится у партнеров из министерства здравоохранения. Предстоят также "совместные коллегии у министерств образования и культуры", - рассказал Петришенко.

В ходе встречи белорусская сторона затронула и тему взаимного признания сертификатов о вакцинации против COVID-19. В свою очередь, госсекретарем были подняты темы участия Постоянного Комитета в реализации Союзных программ, утвержденных 4 ноября на заседании Высшего Госсовета, и создания медиахолдинга в рамках СГ.

Дмитрий Мезенцев также проинформировал своего визави, что осенью следующего года Большой театр России ждет у себя с гастролями коллег из Большой театр Синеокой.

Стороны обсудили и ситуацию на белорусско-польской границе. "Для нас очень важно, чтобы все те институты, которые есть в рамках Союзного государства, постоянно и системно реагировали на эту ситуацию", - отметил вице-премьер.

Помимо этого, участники встречи, сообщает агентство, отметили важность темы геноцида советского народа во время Великой Отечественной войны. "Этой теме мы уделяем пристальное внимание. Наши генпрокуратуры активно взаимодействуют по данному направлению. Эту тему в повестке союзно-интеграционной проблематики всячески нужно активизировать и продвигать", - резюмировал Петришенко.