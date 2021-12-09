Пять самолетов НАТО пролетели над Черным морем у границ России

В четверг вечером стало известно о новом провокационном полете самолетов НАТО неподалеку от наших рубежей.

"9 декабря 2021 года российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря были обнаружены приближающиеся к государственной границе РФ воздушные цели", - сообщили в Национальном центре управления обороной Российской Федерации. Для опознавания и сопровождения чужих самолетов в небо подняли дежурные истребители Су-27.

Приблизившись к иностранным бортам, наши летчики идентифицировали их как два тактических истребителя "Мираж-2000" и "Рафаль" ВКС Франции, самолет- разведчик CL-600 "Артемис" сухопутных войск США, стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС Соединенных Штатов, а также французский самолет-заправщик КС-135.

Попыток войти в воздушное пространство России их экипажи не делали. Поэтому, сопроводив чужие самолеты над Черным морем, российские истребители вернулись на свой аэродром.

Казалось бы, ничего особенного не случилось. Однако обращает на себя внимание такой факт. Точнее, несколько фактов. Прежде всего, над черноморскими водами летали самолеты, не принадлежащие странам региона. К тому же они находились неподалеку от границ России. Следующий настораживающий факт - тактические истребители "Мираж-2000" и "Рафаль", а также самолет-заправщик КС-135 ВКС Франции появлялись в этих местах накануне, и для их сопровождения тоже пришлось поднимать в небо российские истребители.

Наконец, стоит иметь в виду, что именно самолет-разведчик CL-600 "Артемис" сухопутных войск США некоторое время назад пересек международные воздушные трассы над Черным морем. Что поставило под угрозу безопасность сразу двух гражданских лайнеров, в том числе самолета российской компании "Аэрофлот" с пассажирами на борту. Этот инцидент получил большой общественный резонанс, а МИД РФ даже внес США по этому поводу ноту протеста.

Заметно участившиеся полеты военной авиации НАТО над Черным морем неподалеку от границ РФ, помимо чисто разведывательных целей, явно имеют особый подтекст. Натовцы всячески стараются оказать психологическое давление на Россию и провоцируют ее на ответные действия. Впрочем, нервы у наших военных крепкие. На провокации они не поддаются. Но готовы, если понадобится, применить силу в случае угрозы пересечения самолетами или кораблями НАТО российских границ.