Пятый канал подвел итоги года

Пятый канал - федеральный, с охватом телевизионной аудитории 142,6 миллиона человек. Входит в первый мультиплекс. На канале подвели итоги 2021 года по всем направлениям, и картина получилась более чем впечатляющая. Судите сами - только цифры и факты.

Во всем мире на всех доступных площадках "Алые паруса-2021" посмотрели почти 100 миллионов человек. Фото: Пресс-служба Пятого канала

Пятый канал - лидер по производству сериалов детективного жанра. По заказу канала снимается более 500 эпизодов премьерного контента в год. За последний год снято несколько новых сериалов, среди которых "Филин" (сейчас снимается второй сезон), "Ментозавры", "48 часов" и "Лицемеры", запущен в производство проект "Группа быстрого реагирования", а также новые сезоны детективных франшиз "Условный мент", "Крепкие орешки", "Свои" и "Великолепная Пятерка", продолжаются съемки премьерных серий "Следа". Проекты канала востребованы на международных площадках Amazon Prime и Tubi TV, а также в Америке, Австралии, Новой Зеландии, Великобритании, Ирландии, Азии и странах СНГ.

Например, детектив "Свои", вслед за "Стражами Отчизны", размещен на международной интернет-площадке Amazon Prime Video. Это уже второй сериал из детективной линейки Пятого канала, который стал доступен в высоком качестве зрителям по всему миру.

Платформа Tubi TV, которая принадлежит Fox Corporation, представляет возможность смотреть популярные сериалы Пятого канала жителям Северной Америки, Австралии, Новой Зеландии, Великобритании и Ирландии. Уже доступны для просмотра первый и второй сезоны детектива "Свои". Все названные проекты показываются на русском языке с субтитрами.

Пятый канал активно развивает социальные проекты. Телепрограммы и внеэфирные мероприятия благотворительной направленности - особенная и важная миссия вещателя. За время существования программы "День ангела" 312 воспитанников детских домов обрели приемных родителей. Проект "День добрых дел" - коллаборация Пятого канала и благотворительных фондов, деятельность которых направлена на лечение детских заболеваний. Все собранные средства идут на проведение экстренных операций, покупку необходимых медикаментов, самого современного технологического оборудования. За 6 с половиной лет проекта "День добрых дел" зрители Пятого канала перечислили в благотворительные фонды более 4 с половиной млрд рублей.

Несколько лет подряд Пятый канал лидирует среди федеральных телеканалов по среднесуточному времени просмотра

С 2005 года Пятый канал проводит праздник выпускников "Алые паруса". В этом году трансляцию водно-пиротехнического шоу посмотрели 27 процентов жителей России и 65 процентов жителей Санкт-Петербурга в возрасте от 4 лет. Аудитория праздника составила 11 469 510 человек. Онлайн-трансляция в интернете на официальных площадках - 7 342 925 зрителей. Общий охват аудитории на всех площадках составил 18 812 435 человек. Во всем мире на всех доступных площадках "Алые паруса-2021" посмотрели почти 100 миллионов человек. "Алые паруса-2020" завоевали четыре "золота" и одно "серебро" на престижном мировом конкурсе Global Eventex Awards. Пятый канал получил шесть наград престижного конкурса "МедиаБренд".

Несколько лет подряд Пятый канал лидирует среди федеральных телеканалов по среднесуточному времени просмотра в целевой аудитории "Все 25-59". За одиннадцать месяцев года этот показатель равен 103 минутам - это на 5 минут больше результата 2020 года. В августе 2021-го он еще увеличился - до 110 минут. Вечерний эфир Пятого канала в будни весь 2021 год вызывает высокий интерес у аудитории "Женщины 25-59", в тайм-слоте 19.00-00.00 канал занимает второе место среди национальных телеканалов с долей 8,6 процента. Показ сериалов дневного эфира в будни привлекает мужскую аудиторию в возрасте от 25 до 59 лет - второе место с долей 7,1 процента. Второе место канал занимает и среди телезрителей старше 18 лет в утреннем эфире выходных - доля 7,8 процента. Среди федеральных телеканалов второе место занимают итоговые выпуски новостей Пятого канала по будням (доля - 9,7 процента) и программа "Известия. Главное" в вечернем эфире субботы (доля - 8,3 процента).

Пятый канал постоянно развивается, не стоит на месте, и в будущем его ждут новые достижения.