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09.12.2021 17:13
Рубрика: Культура

Письмо Наполеона I продадут на аукционе

Текст: Наталья Соколова
Фото: Жак Луи Давид Фото: Жак Луи Давид
Фото: Жак Луи Давид

Аукционный дом "Литфонд" проведет 11 декабря торги, на которых выставят редкие лоты. В первую очередь, письмо императора Наполеона I Бонапарта герцогу де Фельтру, отправленное в 1813 году.

Фото: wikimedia.prg
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Де Фельтр - французский военачальник, военный министр Наполеона I. Выставленное на аукцион письмо написано в период организации обороны и защиты от продвижения русских войск в Европе, освобождения Пруссии и уже фактического действия Русско-прусского союза и создания Шестой коалиции против Наполеона. Письмо составлено бароном Фэном, который был в 1813 году личным секретарем императора, и подписано Наполеоном I. Письмо не опубликовано и не цитировано в Grande Correspondences. Стартовая цена невелика - 300 тысяч рублей.

Среди книжных топ-лотов можно выделить, в первую очередь, редчайшую русскую инкунабулу "Евангелие Узкошрифтное", изданную в Москве около 1553-1554 годах. Стартовая цена - 3,5 млн рублей.

Групповая фотография с Николаем II. Фото: Аукционный дом Литфонда

Другой лот - грамота к подданным Короны Польской за подписью знаменитого сподвижника Петра I Александра Меншикова (1709). Стартовая цена - 950 тыс. рублей. Это большая редкость для любого собрания, в том числе музейного.

Письмо императора Наполеона I Бонапарта герцогу де Фельтру, отправленное в 1813 году. Фото: Аукционный дом Литфонда
Письмо великого князя Александра Павловича. Фото: Аукционный дом Литфонда
Евангелие Узкошрифтное. Фото: Аукционный дом Литфонда
Икона Григория Богослова. Фото: Аукционный дом Литфонда
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