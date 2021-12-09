Появилось фото со съемок и подробности сюжета "Аватара 2"

Exclusive: Producer Jon Landau reveals some of the first #Avatar2 plot details https://t.co/ViA2wimaI8 pic.twitter.com/g8owsuluCR - Total Film (@totalfilm) December 8, 2021

В Сети появился кадр со съемочной площадки, где идет работа над продолжением "Аватара". Фото, на котором изображен режиссер Джеймс Кэмерон и исполнитель главной роли Сэм Уортингтон, публикует в Twitter портал Total Film.

Сиквел "Аватара" поклонники ожидают уже с 2009 года, когда триумфально вышла первая часть. Продюсер Джон Ландау анонсировал в беседе с изданием "большую эпическую сагу" и пояснил, что работать создателям фильма пришлось не над одним сценарием, а сразу над четырьмя - для запланированной серии сиквелов до "Аватара 5".

Сюжет нового фильма будет рассказывать о семье Джейка Салли. Его персонаж и Нейтири (Зои Салдана) станут родителями. Семейная идиллия вынуждена прерваться из-за того, что корпорация по добыче ископаемых вновь возвращается на Пандору. Героям приходится бежать в безопасное место, которое окажется вовсе не безопасным. В этой чужой среде Салли придется защищать свою семью.

Премьера фильма после нескольких переносов должна состояться в декабре 2022 года.