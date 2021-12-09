Посольство РФ в США осудило слова сенатора Уикера о ядерном оружии

Российское посольство в США отреагировало на резкие высказывания американского сенатора Роджера Уикера в адрес РФ. Республиканец допустил применение ядерного оружия в случае обострения отношений.

В эфире Fox News политик, говоря о кризисе на Украине, рекомендовал президенту США Джо Байдену в случае ухудшения ситуации оказать Киеву военную помощь и даже применить ядерное оружие против России. В частности, нанести превентивный удар.

"Подобные высказывания - безответственны. Шутить с ядерным оружием не подобает американскому политику, работающему в законодательном органе США", - говорится в сообщении, размещенном на странице российского посольства в Facebook.

Во внешнеполитическом ведомстве напомнили Уикеру о договоренности лидеров двух держав. речь идет о совместном заявлении Путина и Байдена от 16 июня 2021 года. В этом документе подчеркивается, что в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана.