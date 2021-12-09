Премьер Британии Джонсон стал отцом в седьмой раз

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон стал отцом в седьмой раз, сообщает издание The Guardian.

У Бориса и его супруги Кэрри родилась дочь.

Как заявил представитель семьи Джонсонов, "премьер-министр и госпожа Джонсон рады объявить сегодня о рождении здоровой девочки в лондонской больнице".

Борис Джонсон и Кэрри Саймондс тайно поженились в 2021 году, об их браке стало известно в мае. К этому времени у пары уже был ребенок - сын Уилфред. Также у Джонсона четверо детей от предыдущего брака с юристом Мариной Уилер плюс внебрачная дочь, и, по некоторым данным, имеется еще один внебрачный ребенок. Ранее Джонсон заявлял, что у него в общей сложности шестеро детей.