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09.12.2021 13:49
Рубрика: В мире

Премьер Британии Джонсон стал отцом в седьмой раз

Текст: Константин Волков

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон стал отцом в седьмой раз, сообщает издание The Guardian.

Фото: AFP/JUSTIN TALLIS
Джонсон ввел в Британии "План Б" по ужесточению мер изоляции

У Бориса и его супруги Кэрри родилась дочь.

Как заявил представитель семьи Джонсонов, "премьер-министр и госпожа Джонсон рады объявить сегодня о рождении здоровой девочки в лондонской больнице".

Борис Джонсон и Кэрри Саймондс тайно поженились в 2021 году, об их браке стало известно в мае. К этому времени у пары уже был ребенок - сын Уилфред. Также у Джонсона четверо детей от предыдущего брака с юристом Мариной Уилер плюс внебрачная дочь, и, по некоторым данным, имеется еще один внебрачный ребенок. Ранее Джонсон заявлял, что у него в общей сложности шестеро детей.

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