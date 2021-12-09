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09.12.2021 10:01
Рубрика: В мире

Премьер Финляндии извинилась за посещение вечеринки вместо самоизоляции

Текст: Надежда Ермолаева

Премьер-министр Финляндии Санна Марин публично извинилась за то, что в прошлую субботу участвовала в вечеринке в ночном клубе, хотя должна была отправиться на самоизоляцию. Об этом сообщает информационный портал Yle.

Фото: Markku Ulander / Lehtikuva / AFP
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В начале недели канцлер юстиции Суоми получил сразу две жалобы на премьера после того, как стало известно, что она провела субботний вечер в ночном клубе, несмотря на то, что до этого она контактировала с заразившимся коронавирусом главой МИД Финляндии. Также, как сообщает Yle, стало известно, что Марин не соблюдала рекомендации Госсовета относительно добровольной изоляции.

В субботу вечером премьера несколько раз пытались вызвать из ночного клуба и сообщить о необходимости немедленно уйти на самоизоляцию. Однако у нее не было с собой правительственного телефона, поэтому сообщений она не получила.

В итоге выяснилось, что Марин не проинформировали об обновленных инструкциях по самоизоляции. "Я должна была знать все инструкции. Я беру на себя личную ответственность за этот недостаток информации. Необходимо принять меры, чтобы подобное не повторилось в будущем. Мне следовало лучше контролировать поступающие инструкции", - сказала премьер и извинилась за случившееся.

Напомним, что в прошлую субботу утром положительный тест на коронавирус получил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто. Из-за этого контактировавшим с ним политикам пришлось уйти на самоизоляцию.

В мире Европа Финляндия

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