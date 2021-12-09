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09.12.2021 22:41
Рубрика: В мире

Прокурор Нью-Йорка намерена допросить Трампа по делу о налоговых нарушениях

Текст: Максим Макарычев
Фото: AP Photo/Evan Vucci Фото: AP Photo/Evan Vucci
Фото: AP Photo/Evan Vucci

Прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс намерена передать в суд дело бывшего президента Дональда Трампа в рамках расследования налогового мошенничества в отношении Trump Organization ("Организация Трампа"), сообщил NBC News источник, знакомый с этим вопросом.

Фото: AFP/SAUL LOEB
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Джеймс намерена допросить бывшего главу Белого дома под присягой 7 января в своем нью-йоркском офисе и потребовать ответа на вопросы о деловой практике его компании, сказал источник. О возможном допросе впервые сообщила газета The Washington Post. Эти показания будут частью гражданского расследования того, совершила ли "Организация Трампа" мошенничество, сообщая о стоимости объектов своей недвижимости банкам и налоговым органам. Офис прокурора Нью-Йорка также изучает возможность подачи гражданского иска против компании. Представитель Джеймс Фабьен Леви отказался от комментариев.

Адвокат Трампа Рональд Фишетти сказал, что его не удивил этот шаг прокуратуры Нью-Йорка, который он назвал "чисто политическим". "Они расследуют это дело в течение трех лет. Нас это не беспокоит, потому что он не сделал ничего плохого", - добавил адвокат, имея в виду Трампа. Офис прокурора также оказывает содействие в расследовании уголовного дела, возглавляемого окружным прокурором Манхэттена, по предполагаемым схемам налогового мошенничества в компании Трампа. Офис окружного прокурора в начале 2020 года обвинил Trump Organization и ее главного финансового директора Аллена Вайссельберга в налоговом мошенничестве в начале этого года.

Трампа не обвиняли в каких-либо нарушениях в ходе расследований. Бывший президент во время своего правления не скрывал своей антипатии к этой первой в истории афроамериканке, вошедшей в состав правительства Нью-Йорка. Он резко критиковал Джеймс и ее расследование, называя его "коррумпированным" и обвиняя ее в участии в политически мотивированной "охоте на ведьм". Прокуратура Нью-Йорка возбудила дело в отношении сына Трампа Эрика в ходе расследования в конце прошлого года.

Джеймс, демократ, поклявшаяся преследовать Трампа, если она будет избрана генеральным прокурором, в октябре объявила кампанию за выдвижение своей кандидатуры на пост губернатора. Но она отказалась от участия в этой гонке в четверг, чтобы провести кампанию за переизбрание на пост прокурора Нью-Йорка, сославшись на "ряд важных расследований и дел, которые ведутся в настоящее время".

Этой осенью Трампу было предъявлено как минимум 10 гражданских исков, по одному из которых он предстал перед судом.

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