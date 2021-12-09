Путин договорился отправить в ЮАР специалистов в связи с "омикроном"

Президенты России и ЮАР обсудили по телефону меры противодействия коронавирусу.

Лидеры продолжили обсуждение взаимодействия двух стран в контексте нового штамма "омикрон", сообщили в пресс-службе Кремля. Владимир Путин и Сирил Рамафоза договорились, что в самое ближайшее время в ЮАР отправится группа вирусологов, эпидемиологов, научных сотрудников и врачей, а также санитарно-эпидемиологическая лаборатория и другое медицинское оборудование.

Рамафоза поблагодарил за готовность России к тесному сотрудничеству на противоэпидемическом направлении.