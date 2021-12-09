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09.12.2021 15:58
Рубрика: Власть

Путин: Государство должно оказывать поддержку бездомным

Текст: Екатерина Котова
Государство обязано помогать людям без определенного места жительства, причем вне зависимости от того, почему человек оказался на улице. Об этом заявил Владимир Путин в четверг на заседании Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека.
Фото: Константин Михальчевский/ РИА Новости Фото: Константин Михальчевский/ РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский/ РИА Новости

Владимир Путин прокомментировал выступление члена СПЧ Марины Ахмедовой, которая говорила о строительстве больниц для бездомных и милосердии к ним.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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"Сегодняшнее состояние не может не порождать чувство стыда за то, что происходит", - заметил президент. Он вспомнил, что в СССР бездомность считалась язвой капитализма. "Там тоже были бездомные, но не в таком количестве", - добавил он.

Речь идет о разрушенных человеческих судьбах, отметил Путин, поэтому "государство должно выстраивать работу должным образом с тем, чтобы оказать помощь и поддержку людям, которым оказались в такой сложной жизненной ситуации".

- Вне зависимости от того, почему это произошло, - подчеркнул Владимир Путин. - Если человек оказался на улице, без средств к существованию, без медицинской помощи, без жилья - это особый случай, требующий особого внимания со стороны власть предержащих. Абсолютно с вами согласен.

Он поручил проработать все вопросы, включая вопросы регистрации и строительства больниц. "Точно надо заниматься более целенаправленно. С расчетом на оказание конкретной помощи конкретному человеку", - сказал глава государства.

- Это же люди, наши граждане. Поэтому будем обязательно этим заниматься. Соответствующее поручение правительству будет дано, - подытожил Путин, добавив, что здесь очень важно сотрудничество с некоммерческими организациями.

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