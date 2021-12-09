Путин и Байден отметили необходимость обсуждения вопросов безопасности со странами НАТО

Президенты России и США говорили о том, что нужно согласовать концептуальные вопросы, связанные с расширением НАТО и гарантиями безопасности, с другими членами Альянса. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопросы.

"Действительно, упоминалась тема, связанная с иными членами НАТО во время разговора. С обеих сторон отмечалась необходимость согласования таких концептуально важных вопросов… с другими странами тоже", - заявил Песков. "Говорится о безопасности на континенте, неприемлемости для России продвижения НАТО дальше на восток, и здесь была оговорка со стороны американских визави, что это необходимо согласовать также с другими странами", - уточнил он.

Пока что Москва концентрируется на подготовке основных тезисов своей концептуальной позиции, которая будет доведена до сведения американских коллег.

"Пока нет четкой конфигурации структуры, понимания кто именно и как будет задействован", - также сказал Песков. "Это для прояснения в ближайшем будущем", - добавил он. Сейчас еще нет понимания, как это все будет устроено. На вопрос, будет ли комиссия или группа, пресс-секретарь президента сказал: "Совершенно неважно. Суть не меняется от названия". Песков подтвердил, что формат обсуждения темы гарантий безопасности не был согласован в ходе беседы лидеров.

На вопрос, будет ли встреча на высоком уровне Россия-США-Европа, пресс-секретарь президента РФ ответил: "Речь шла о том, что две страны назначат своих представителей, которые будут обсуждать эти темы".