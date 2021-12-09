Новости

В акватории Волги в Астрахани обнаружили нефтяное пятно 14:58
Путин и Байден отметили необходимость обсуждения вопросов безопасности со странами НАТО 14:56
Попова объяснила, как не заразиться коронавирусом 14:52
Врач назвал ошибки, которые россияне совершают при покупке лекарств 14:48
Владимир Зеленский назначен первым заместителем главы Минздрава РФ 14:46
Попова сообщила о госпитализации 28 человек, прилетевших из ЮАР 14:36
"Вектор" получил биоматериалы пациентов с "омикроном" 14:35
Новая Зеландия запланировала отказ от курения к 2025 году 14:28
Путин пригласил Меркель в Россию 14:27
Бирюков: За пять лет вдвое сократилось количество мигрантов в системе ЖКХ 14:08
В Москве за год отремонтируют 22 миллиона квадратных метров дорог 13:56
Премьер Британии Джонсон стал отцом в седьмой раз 13:49
В Москве впервые поставили ящики с реагентами у остановок 13:38
В Минске назвали вбросом материал NYT о посадке самолета Ryanair 13:34
Суд арестовал на два месяца совладельца "Рив Гош" Августа Мейера 13:32
В Подмосковье подняли штрафы для водителей общественного транспорта 13:30
Бирюков: Зима в Москве будет холодная и снежная 13:27
Ростовчане попытались пройти в ТЦ по QR-кодам от утюгов и продуктов 13:25
Генштаб РФ: Любые провокации Киева в Донбассе будут пресекаться 13:04
Франция и Италия не присоединились к дипломатическому бойкоту Игр в Пекине 12:49
Аналитики: Российский рынок дронов в 2021 году составляет 10 млрд рублей 12:47
Оперштаб: В Москве выявлено 2 948 новых случаев COVID-19 12:42
В Москве упростили подключение Face Pay для прохода в транспорт 12:42
В российских обсерваторах с подозрением на "омикрон" находятся 177 человек 12:28
Более 50 школ в РФ перешли на дистанционное обучение из-за коронавируса 12:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
Европейский центробанк планирует изменить внешний вид евро
Европейский центробанк планирует изменить внешний вид евро
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
09.12.2021 14:56
Рубрика: Власть

Путин и Байден отметили необходимость обсуждения вопросов безопасности со странами НАТО

Текст: Кира Латухина

Президенты России и США говорили о том, что нужно согласовать концептуальные вопросы, связанные с расширением НАТО и гарантиями безопасности, с другими членами Альянса. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопросы.

Фото: МИД РФ / РИА Новости
МИД РФ прорабатывает поручения по итогам переговоров Путина и Байдена

"Действительно, упоминалась тема, связанная с иными членами НАТО во время разговора. С обеих сторон отмечалась необходимость согласования таких концептуально важных вопросов… с другими странами тоже", - заявил Песков. "Говорится о безопасности на континенте, неприемлемости для России продвижения НАТО дальше на восток, и здесь была оговорка со стороны американских визави, что это необходимо согласовать также с другими странами", - уточнил он.

Пока что Москва концентрируется на подготовке основных тезисов своей концептуальной позиции, которая будет доведена до сведения американских коллег.

"Пока нет четкой конфигурации структуры, понимания кто именно и как будет задействован", - также сказал Песков. "Это для прояснения в ближайшем будущем", - добавил он. Сейчас еще нет понимания, как это все будет устроено. На вопрос, будет ли комиссия или группа, пресс-секретарь президента сказал: "Совершенно неважно. Суть не меняется от названия". Песков подтвердил, что формат обсуждения темы гарантий безопасности не был согласован в ходе беседы лидеров.

На вопрос, будет ли встреча на высоком уровне Россия-США-Европа, пресс-секретарь президента РФ ответил: "Речь шла о том, что две страны назначат своих представителей, которые будут обсуждать эти темы".

Байден: США и союзники намерены обсудить с РФ ее опасения касательно НАТО
Власть Работа власти Внешняя политика Президент Администрация Президента Россия и США Россия и НАТО

Главное сегодня

Путин пригласил Меркель в Россию
Глава комитета Госдумы поблагодарил за идею отключить Россию от SWIFT
Власти Москвы выплатят по миллиону рублей семьям погибших при стрельбе в МФЦ
Гинцбург рассказал, когда решат вопрос об изменении "Спутника V" под "омикрон"
В Минске назвали вбросом материал NYT о посадке самолета Ryanair
Путин проведет очно большую пресс-конференцию 23 декабря
Захарова: Киев фактически отказался от попыток мирного урегулирования в Донбассе