Путин: Нужны меры против буллинга в школах

Президент РФ Владимир Путин на встрече с Советом по правам человека заявил о необходимости комплексных мер по борьбе с буллингом (травлей детей) в школах.

Тему поднял член СПЧ Кирилл Кабанов: по его словам, свыше 40 процентов школьников сообщили, что подвергались какой-либо из форм издевательств.

"Это очень чувствительная сфера, которая беспокоит все общество, - согласился Путин. - Буллинг, продвижение в наш социум западной культуры... Хотя к культуре это не имеет никакого отношения".

По его оценке, буллинг - это манера поведения, навязанная соцсетями. К этой теме, уверен президент, надо внимательно присмотреться. "Это вопрос комплексного подхода", - сказал Путин.

По его словам, предложения на тему профилактики травли в школах должны быть рассмотрены и поддержаны. Это, отметил он, касается и воспитателей в школах, что должно применяться шире. Кроме того, речь о переподготовке учителей и других мерах в сфере профилактики.

Но нужно действовать аккуратно, предупредил глава государства.