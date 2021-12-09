Путин о пытках в колониях: Нужны системные меры

Нужны системные меры по борьбе с нарушениями прав заключенных. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), комментируя тему пыток в колониях. Он заявил, что уже разрабатывается закон о внесении в Уголовный кодекс РФ отдельной статьи за пытки.

Эту тему подняла член СПЧ Ева Меркачева, напомнив о резонансном деле о пытках осужденных в тюремной больнице под Саратовом. По ее словам, случай далеко не единственный.

"Вопрос, безусловно, очень важный, и, конечно, я следил за тем, что происходит, - сказал президент. - С этой информацией нужно внимательно разобраться".

Он напомнил, что Следственный комитет как раз этим занимается.

"Но здесь, конечно, нужны системные меры, которые бы ситуацию меняли", - сказал российский лидер.

Совет Федерации, отметил он, уже начал работу по изменению законодательства по теме пыток. Речь о закреплении самого понятия состава преступления - "пытки", уточнил он.