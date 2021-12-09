Путин оценил защиту граждан от мошенников в сфере жилья и интернете

Президент отметил успехи Совета по правам человека в борьбе с мошенниками, лишавшими людей жилья, и с распространением противоправного контента в интернете.

"Одна из проблем, которая волнует общество - это защита граждан от мошенников в финансовой сфере, которые оставили без жилья буквально на улице десятки тысяч людей", - сказал Владимир Путин на заседании СПЧ. "Совет настойчиво поднимал этот вопрос и были внесены поправки в закон… что позволило запретить выдачу кредитов под залог единственного жилья и поставило заслон мошенническим схемам микрокредитных организаций", - подчеркнул он.

Еще одна задача, в решение которой Совет внес вклад - исполнение международными IT-компаниями российского законодательства. "Сейчас в интернете на транснациональных платформах наблюдаются массовые случаи мошенничества, злоупотребления персональными данными, а также распространения противоправного контента, в том числе затрагивающего интересы детей. При этом людям фактически некуда жаловаться, обратиться за восстановлением своих прав", - отметил Путин.

1 июля был принят "закон о приземлении" - "странноватое и загадочное название", сказал президент, но содержание вполне конкретное: сформулированы требования к международным компаниям, работающим в российском сегменте интернета, по регистрации и открытию своих представительств в нашей стране.