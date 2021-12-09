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09.12.2021 15:55
Рубрика: Общество

Путин: Мигранты из СНГ еще в своей стране должны готовиться к работе в РФ

Текст: Дмитрий Гончарук
Необходимо решать вопросы с коллегами из Содружества Независимых Государств, чтобы трудовые мигранты приезжали в Россию уже со знанием языка и законов, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Фото: Михаил Метцель / РИА Новости Фото: Михаил Метцель / РИА Новости
Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

"По поводу миграционной политики - тоже одна из важнейших и для экономики, и для социального самочувствия наших граждан тема. Вы сказали, что расчетов по тому, сколько нужно нам иностранной рабочей силы нет. Это не совсем так. В целом такие расчеты делаются, особенно по стройке", - обратился Путин к главе совета Валерию Фадееву, который затронул проблему в своем выступлении.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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Президент отметил, что вице-премьер Марат Хуснуллин неоднократно докладывал ему о потребностях строительного сектора экономики в иностранной рабочей силе.

"Но это отдельная тема, и я согласен полностью с теми, кто высказывает озабоченности на этот счет. И здесь, конечно, надо действовать совместно с нашими коллегами из стран СНГ прежде всего. Нужно, чтобы те люди, которые хотели бы приехать к нам на работу, уже готовились бы к этой поездке в нашу страну и к работе здесь у себя на родине, изучали язык, наше законодательство, знали бы свои права, знали бы то, на что их ориентируют наши общественные организации и государственные органы по соблюдению законов и правил РФ, наших обычаев", - подчеркнул глава государства.

Он добавил, что об этом ведется разговор с коллегами из стран СНГ. "Один из таких разговоров состоялся совсем недавно в ходе визита в нашу страну президента Узбекистана (Шавката Мирзиёева - прим. "РГ")", - напомнил Владимир Путин. По его словам, такая же работа налаживается с Таджикистаном, Киргизией и Казахстаном.

"Поэтому это уже находится сейчас в поле нашего зрения, но это не значит, что там все завершено - совсем наоборот, это только самое начало", - резюмировал он.

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