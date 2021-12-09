Путин поддержал идею о льготах для обладателей трех Орденов Мужества

Кавалеры трех Орденов мужества получат право на социальные льготы. Такое предложение поддержал Владимир Путин на заседании Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, которое проходит в четверг.

Глава СПЧ Валерий Фадеев в своем вступительном слове предложил рассмотреть вопрос о льготах для кавалеров трех Орденов Мужества. По его словам, таких людей в России около 150 человек, каждый из них совершил как минимум три подвига, но никаких социальных льгот от государства награда сейчас не предусматривает.

Президент предложение поддержал. "Это заслуживает не только проработки, а скорейшего решения. Я с вами согласен", - заявил Владимир Путин.

"Поручение такое в самое ближайшее время будет дано правительству", - добавил он.