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09.12.2021 17:39
Рубрика: Власть

Путин поддержал идею разработки указаний ЦБ для банков по работе с НКО

Президент России Владимир Путин поддержал идею разработки Центробанком методических указаний для банков по работе с некоммерческими организациями (НКО). Об этом он заявил на заседании СПЧ, комментируя доклад одного из членов совета Светланы Маковецкой.

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости
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Она отметила, что у банков таких методических указаний на данный момент нет, поэтому они часто отказывают НКО в кредитах, и этот вопрос встал наиболее остро в период пандемии. "Да, конечно, это можно сделать. Надо, чтобы они внимательно посмотрели и разобрались с этими отказами", - сказал президент.

Президент также согласился, что необходимо изучить порядок определения занятости для граждан, работающих в НКО бесплатно. Член СПЧ отметила, что сейчас в законодательстве такие граждане считаются занятыми, поэтому в случае потери основной работы они не могут встать на учет и получать пособие по безработице.

"Надо посмотреть на этот порядок. Надо с этим разобраться, ваша логика очевидна, понятна. Давайте обязательно разберемся в этом", - ответил ей президент.

Кроме того, Маковецкая попросила упростить процедуру включения НКО в реестр, который дает таким организациям право на получение финансирования, в том числе со стороны бизнеса. Он попросила о возможности для НКО самостоятельно подавать заявку на включение в реестр. Сейчас это могут делать только профильные ведомства.

"Давайте посмотрим. Насколько я понимаю, заявительный порядок для включения в реестр действует. Но если вы обращаете внимание на какие-то шероховатости, то давайте посмотрим еще раз, вернемся к этому", - сказал глава государства.

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