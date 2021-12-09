Путин поручит проанализировать дела о превышении самообороны

Президент России Владимир Путин поручит Верховному суду РФ проанализировать судебную практику по делам о превышении самообороны. Об этом он заявил на заседании Совета по правам человека.

Президент напомнил, что при самообороне средства защиты должны соответствовать и не превышать средства нападения. При этом, по его словам, надо внимательно изучить то, что происходит на практике. Путин отметил, что при необходимости надо усовершенствовать действующие нормы.

"Защитить людей, которые защищаются сами и защищают жизнь и здоровье других граждан, безусловно, нужно. Давайте так и сделаем", - сказал президент.