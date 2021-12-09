Путин пригласил Меркель в Россию

Президент России провел телефонный разговор с Ангелой Меркель, которая 8 декабря завершила работу на посту канцлера ФРГ.

Владимир Путин поблагодарил Меркель за многолетнее сотрудничество, подчеркнув ее значительный вклад в развитие двусторонних отношений. Меркель тоже выразила признательность за совместную работу и пожелала успехов в налаживании диалога с новым главой правительства ФРГ Олафом Шольцем.

"Ангелу Меркель, как отметил Владимир Путин, всегда будут рады видеть в России", - сообщили в пресс-службе Кремля.