Путин призвал навести порядок в вопросе утечек персональных данных

Правительство России работает над устранением угрозы утечек персональных данных россиян, однако их все еще происходит слишком много. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по правам человека.

Президент отметил, что при организации этой работы нельзя обойтись без использования технологий ИИ и больших данных. "Угроза совершенно очевидно существует с точки зрения обеспечения прав граждан", - сказал он.

Путин также заявил, что необходимо навести порядок в вопросе слежки за гражданами разными компаниями, платформами и т. д.