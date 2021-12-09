Путин призвал уважать Беларусь

Говорить, что Беларусь находится на довольствии России, некорректно, заявил президент на встрече с Советом по правам человека.

"Можно как угодно относиться к Беларуси, белорусам, руководству Беларуси, но говорить, что она находится у нас на довольствии, некорректно​​​. Непозволительно это делать публично. Это неуважение к целому народу и целой стране, которая у нас находится в составе Союзного государства", - подчеркнул Владимир Путин. Это тонкий и длительный процесс, который требует исключительной компетентности и терпения, уважения к партнеру, считает президент​​​. "По-другому мы ничего не добьемся. А добиваться мы можем только одного - взаимопонимания и выстраивания таких отношений на взаимовыгодной основе, которые привели бы нас к повышению нашей общей конкурентноспособности и решению проблем, которые стоят перед нашими народами", - заключил он.

Так президент прокомментировал слова кинорежиссера Александра Сокурова, что "на довольствии в нашем полку Беларусь, Южная Осетия, Абхазия".