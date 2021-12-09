Путин заявил о геноциде на Донбассе

Происходящее на Донбассе напоминает геноцид, заявил президент на заседании Совета по правам человека.

Журналист Кирилл Вышинский поднял вопрос прав крупнейшей русскоязычной диаспоры - жителей Донбасса. Он попросил ввести в российское законодательство такие понятия, как "геноцид" и "призывы к геноциду советского-российского многоэтничного многонационального народа".

Президент назвал русофобию первым шагом к геноциду. "То, что сейчас происходит на Донбассе, мы с вами хорошо видим, знаем. И это, конечно, очень напоминает геноцид, о котором вы сказали. И здесь нужно действовать очень аккуратно, чтобы не девальвировать эти понятия. Но они должны отражать реалии происходящих событий. Давайте подумаем", - отреагировал Владимир Путин.

Еще Вышинский заметил, что жители Донбасса голосовали только за партийные списки, но хотели бы иметь своих представителей в российском парламенте, пояснил он. Президент поддержал идею совершенствования методов голосования соотечественников за рубежом. "Нужно подумать и предпринять необходимые меры вне зависимости от того, что это потребует каких-то дополнительных расходов", - решил он. "Граждане России, где бы они ни проживали, должны пользоваться в полном смысле слова всеми правами граждан страны", - подчеркнул Путин. "Это касается и социальных прав, и льгот", - заметил он, пообещав поручить правительству все это проработать.