Путин заявил о геноциде на Донбассе

Новости

Прокурор Нью-Йорка намерена допросить Трампа по делу о налоговых нарушениях 22:41
В ЦБ назвали лучший способ борьбы с ростом цен 22:17
Духовные лидеры РФ призвали обратить внимание на гонения на христиан Африки 22:10
Власти Литвы будут платить мигрантам по 1 тысяче евро за возвращение на родину 21:56
РФ и Намибия подписали "дорожную карту" по экономическому сотрудничеству 21:38
СК: Сотрудники Минобороны подозреваются в получении взятки в 1,4 млн 21:35
В Австрии решили ввести штраф 3600 евро за отказ от вакцинации 21:30
Косачев не увидел предпосылок для контактов с Конгрессом США 21:28
Заболеваемость коронавирусом в армии на 22 процента ниже прошлогодней 21:07
Как наука открывает двери женщинам в неженские профессии 20:53
Набиуллина оценила необходимость повышения ключевой ставки 20:48
"Спартак" и "Легия" назвали состав на решающий матч Лиги Европы 20:16
В Москве вдвое выросла потребность в складских работниках 20:11
Ученые признали домашних кошек психопатами 20:03
Макрон пообещал запустить реформу Шенгена 19:59
Минздрав зарегистрировал в РФ самое дорогое в мире лекарство от СМА 19:57
"Глупой затеей" назвал Лукашенко планы Варшавы возводить пограничную стену 19:49
В Екатеринбурге экс-борец с коррупцией получил десять лет колонии за взятку 19:49
Беларусь получила из России партию новейших бронетранспортеров БТР-82А 19:47
Двух подмосковных чиновников уволили за демонтаж бюстов героев СССР 19:37
Чиновника Минобороны РФ отправили под домашний арест 19:31
Опрос: большинство украинцев считают неправильным курс Киева 19:28
В Подмосковье идет 23-градусный мороз 19:22
Доктор Мясников: "Омикрон" может оказаться опасным для невакцинированных 19:15
Мурашко рассказал, как протекает коронавирус при заражении "омикроном" 19:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
Европейский центробанк планирует изменить внешний вид евро
Европейский центробанк планирует изменить внешний вид евро
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
09.12.2021 22:17
Рубрика: Власть

Путин заявил о геноциде на Донбассе

Текст: Кира Латухина
Происходящее на Донбассе напоминает геноцид, заявил президент на заседании Совета по правам человека.
Фото: Михаил Метцель/ РИА Новости Фото: Михаил Метцель/ РИА Новости
Фото: Михаил Метцель/ РИА Новости

Журналист Кирилл Вышинский поднял вопрос прав крупнейшей русскоязычной диаспоры - жителей Донбасса. Он попросил ввести в российское законодательство такие понятия, как "геноцид" и "призывы к геноциду советского-российского многоэтничного многонационального народа".

Фото: РИА Новости
Владимир Путин встретился с правозащитниками. Главное

Президент назвал русофобию первым шагом к геноциду. "То, что сейчас происходит на Донбассе, мы с вами хорошо видим, знаем. И это, конечно, очень напоминает геноцид, о котором вы сказали. И здесь нужно действовать очень аккуратно, чтобы не девальвировать эти понятия. Но они должны отражать реалии происходящих событий. Давайте подумаем", - отреагировал Владимир Путин.

Еще Вышинский заметил, что жители Донбасса голосовали только за партийные списки, но хотели бы иметь своих представителей в российском парламенте, пояснил он. Президент поддержал идею совершенствования методов голосования соотечественников за рубежом. "Нужно подумать и предпринять необходимые меры вне зависимости от того, что это потребует каких-то дополнительных расходов", - решил он. "Граждане России, где бы они ни проживали, должны пользоваться в полном смысле слова всеми правами граждан страны", - подчеркнул Путин. "Это касается и социальных прав, и льгот", - заметил он, пообещав поручить правительству все это проработать.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Блокада Донбасса

Главное сегодня

Владимир Путин встретился с правозащитниками. Главное
Пять самолетов НАТО пролетели над Черным морем у границ России
Путин заявил о геноциде на Донбассе
Минздрав зарегистрировал в РФ самое дорогое в мире лекарство от СМА
Набиуллина оценила необходимость повышения ключевой ставки
Путин и Байден обсудили острые моменты в отношениях России и США
Песков назвал "красную линию" для России