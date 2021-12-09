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09.12.2021 17:46
Рубрика: Власть

Путин: Закон о СМИ-иноагентах надо обсудить с сообществом журналистов

Текст: Дмитрий Гончарук
Нормы законодательства о СМИ-иностранных агентах нужно обсудить с профессиональным сообществом, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Фото: Михаил Метцель/ РИА Новости Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Фото: Михаил Метцель/ РИА Новости
Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Фото: Михаил Метцель/ РИА Новости

Председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев заявил, что закон о СМИ-иноагентах стал "действительно большим бедствием для российских журналистов". По его мнению, в законе "О СМИ" достаточно четко и аргументированно говорится о положениях деятельности средств массовой информации, а решение о присвоении статуса иностранного агента должен выносить суд, а не Минюст.

Фото: iStock
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"Может быть, имеет смысл сначала выносить предупреждение о том, что будет такое решение по иноагенту, а затем, если нарушение не исправляется в течение, предположим, трех месяцев, тогда принимается такое решение", - предложил Гусев. Он также обратил внимание на то, что сейчас не предусмотрена процедура обжалования решения, нет и механизма снятия статуса.

Также Павел Гусев выступил с инициативой создать отдельную рабочую группу по решению проблем СМИ, которые получили статус иноагента. В нее могли бы войти представители профильных комитетов палат Федерального Собрания, СПЧ, Союза журналистов России.

"Конечно, следует обратить внимание на то, о чем вы только что сказали, в том числе и то, как документ создавался, а именно, что он не обсуждался с профессиональным сообществом. На это нужно не только обратить внимание, но эту работу нужно обязательно провести, посмотреть, как это функционирует, к чему это приводит", - отреагировал Путин на слова Гусева.

Глава государства согласился с тем, что необходимо проработать тему с профессиональным сообществом и прийти к согласованному решению. "Я думаю, что мне нет необходимости сейчас вдаваться в детали. Мою позицию вы хорошо знаете, я сейчас попробовал ее еще раз сформулировать. По этому пути и будем двигаться", - добавил он.

Фото: Евгений Паулин / РИА Новости
Путин: Закон об иноагентах не должен нарушать права граждан

Кроме того, президент подчеркнул, что нужно обеспечить свободу слова, "в известной степени неприкосновенность тех людей, которые обращают внимание на изъяны нашего общества, несовершенства нашего государственного аппарата и системы, на вопросы, которые возникают в ходе избирательных кампаний".

"Нам нужно только защитить себя от возможного вмешательства в наши внутренние дела со стороны, нам нужно защитить себя от того, чтобы кто-то использовал какие бы то ни было инструменты внутри России, чтобы достигать своих целей, не имеющих ничего общего с нашими интересами", - отметил он.

По словам Владимира путина, надо действовать очень аккуратно, чтобы не "не затупить" инструменты, которые используются для развития страны и демократических институтов. С другой стороны, нельзя допустить использование "каких бы то ни было инструментов, которые бы в конечном итоге помешали нашему развитию или вели бы к разрушению нашей страны и нашего общества", заключил он.

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