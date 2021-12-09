Путин: Закон о СМИ-иноагентах надо обсудить с сообществом журналистов

Нормы законодательства о СМИ-иностранных агентах нужно обсудить с профессиональным сообществом, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев заявил, что закон о СМИ-иноагентах стал "действительно большим бедствием для российских журналистов". По его мнению, в законе "О СМИ" достаточно четко и аргументированно говорится о положениях деятельности средств массовой информации, а решение о присвоении статуса иностранного агента должен выносить суд, а не Минюст.

"Может быть, имеет смысл сначала выносить предупреждение о том, что будет такое решение по иноагенту, а затем, если нарушение не исправляется в течение, предположим, трех месяцев, тогда принимается такое решение", - предложил Гусев. Он также обратил внимание на то, что сейчас не предусмотрена процедура обжалования решения, нет и механизма снятия статуса.

Также Павел Гусев выступил с инициативой создать отдельную рабочую группу по решению проблем СМИ, которые получили статус иноагента. В нее могли бы войти представители профильных комитетов палат Федерального Собрания, СПЧ, Союза журналистов России.

"Конечно, следует обратить внимание на то, о чем вы только что сказали, в том числе и то, как документ создавался, а именно, что он не обсуждался с профессиональным сообществом. На это нужно не только обратить внимание, но эту работу нужно обязательно провести, посмотреть, как это функционирует, к чему это приводит", - отреагировал Путин на слова Гусева.

Глава государства согласился с тем, что необходимо проработать тему с профессиональным сообществом и прийти к согласованному решению. "Я думаю, что мне нет необходимости сейчас вдаваться в детали. Мою позицию вы хорошо знаете, я сейчас попробовал ее еще раз сформулировать. По этому пути и будем двигаться", - добавил он.

Кроме того, президент подчеркнул, что нужно обеспечить свободу слова, "в известной степени неприкосновенность тех людей, которые обращают внимание на изъяны нашего общества, несовершенства нашего государственного аппарата и системы, на вопросы, которые возникают в ходе избирательных кампаний".

"Нам нужно только защитить себя от возможного вмешательства в наши внутренние дела со стороны, нам нужно защитить себя от того, чтобы кто-то использовал какие бы то ни было инструменты внутри России, чтобы достигать своих целей, не имеющих ничего общего с нашими интересами", - отметил он.

По словам Владимира путина, надо действовать очень аккуратно, чтобы не "не затупить" инструменты, которые используются для развития страны и демократических институтов. С другой стороны, нельзя допустить использование "каких бы то ни было инструментов, которые бы в конечном итоге помешали нашему развитию или вели бы к разрушению нашей страны и нашего общества", заключил он.