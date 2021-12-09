Путин: Засаживать человека под следствием за решетку - часто неоправданно

Президент РФ Владимир Путин заявил, что сажать находящегося под следствием человека за решетку - это часто совершенно неоправданно. На встрече с членами Совета по правам человека он заявил, что надо использовать другие меры пресечения.

Член СПЧ Ева Меркачева в разговоре с президентом заявила, что следователи зачастую используют механизм заключения под стражу с целью давления, чтобы собрать доказательства. Вместо ареста, по ее словам, правозащитники считают необходимым использовать электронные браслеты и другие современные технологии.

"Что касается других форм ограничения свободы на этапе предварительного следствия - не только содержания по стражей… Здесь совершенно очевидные вещи - в том числе и домашний арест, и браслеты, о которых вы упомянули", - согласился Путин.

По его словам, это должно и может быть использовано с точки зрения контроля за поведением подозреваемых. Имеются в виду те, кто подозревается в том, что совершил уголовное деяние, но пока суд не пришел к выводу по данному поводу. "Конечно, засаживать человека за решетку, в камеру часто совершенно неоправданно. Уверяю вас, я полностью с вами согласен", - сказал Путин.