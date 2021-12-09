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09.12.2021 14:08
Рубрика: Экономика

Бирюков: За пять лет вдвое сократилось количество мигрантов в системе ЖКХ

Текст: Ирина Огилько

В столице за пять лет сократилось вдвое количество мигрантов. Об этом на онлайн пресс-конференции заявил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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Точную цифру количества привлеченных мигрантов он не назвал, однако отметил, что за пять лет их число сократилось вдвое.

- В крупных компаниях городского хозяйства, таких как Мосводоканал, МОЭК, "Автомобильные дороги" и другие работают только граждане Российской федерации, - рассказал Петр Бирюков. Он отметил, что для специалистов, в том числе занимающихся уборкой города, открыты специальные коммунальные городки. Помимо качественного проживания и питания в этих городках есть комнаты отдыха, спортзалы. А значит, созданы все условия для того, чтобы после трудной работы, люди смогли отдохнуть, заняться спортом.

Также чиновник отметил, что в городе идет постепенное внедрение автоматизированной уборки и сокращение ручного труда.

Кстати, как рассказал Бирюков, в городе в будущем году капитально отремонтируют 1,7 тысячи зданий. И качество ремонта растет, с компаниями-нарушителями город расторгает договора. Например, в этом году с подрядчиками, выполнившими некачественный капремонт, расторгли 180 контрактов.

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