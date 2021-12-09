Бирюков: Зима в Москве будет холодная и снежная

В столице за зиму может выпасть рекордное количество снега. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков на онлайн пресс-конференции.

"Мы готовимся к снежной и холодной зиме. Последняя снежная зима была в столице семь лет назад, когда выпало более двух метров снега, судя по цикличности, этой зимой количество снега может быть примерно таким же", - сказал Бирюков. Он напомнил, что в прошлом году выпало 180 см снега при норме 150 см.

Он отметил, что с первым сильным декабрьским снегопадом город справился. Сейчас собранный с улиц, дворов снег утилизируют на снегосплавных комплексах. В сутки они могут переработать 650 тыс. кубометров снега.