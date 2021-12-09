Двух подмосковных чиновников уволили за демонтаж бюстов героев СССР

Два чиновника из подмосковного Звенигорода были уволены после пропажи с городской площади двух бюстов героев Великой Отечественной войны. Бюсты Героев Советского Союза Михаила Пронина и Василия Фабричнова были изготовлены по инициативе и на деньги местных жителей и установлены в канун 80-летия битвы под Москвой у звенигородского мемориала воинской славы. 4-го декабря их торжественно открыли при большом стечении народа, но в ту же ночь с площади бюсты куда-то пропали. Неравнодушные жители обнаружили их в подвале Звенигородского территориального управления - местной администрации.

Как оказалось, демонтировали памятники по приказу начальника теруправления Рината Мангушева. Чиновник заявил, что установка бюстов не была согласована с властью и потому является незаконной. Но, как резонно заметили местные жители, накануне, когда бюсты устанавливали и торжественно открывали, вопросов относительно законности появления не у кого из присутствовавших на церемонии не возникло. Жителей возмутил и тот факт, что чиновники так неподобающе обошлись с героями, память которых в Звенигороде особенно чтят. Генерал Михаил Пронин командовал 144-й стрелковой дивизией, занявшей под Звенигородом оборону, прорвать которую немцам таки не удалось. А сержант Василий Фабричнов - местный уроженец, пулеметчик, смело воевавший и погибший от тяжелых ранений в 1945 году. Звенигородцы посчитали, что в городе, имеющем почетное звание "Населенный пункт воинской доблести", бюсты обоих героев окажутся кстати. Но местные чиновники решили иначе.

Шум, который подняли горожане после демонтажа бюстов, дошел до вышестоящего начальства - главы Одинцовского городского округа Андрея Иванова. И он без лишних слов подписал распоряжение об увольнении начальника Звенигородского теруправления Рината Мангушева и его заместителя Дмитрия Шикова.

А бюсты героев Иванов распорядился вернуть на место.