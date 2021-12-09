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09.12.2021 00:35
Рубрика: Общество

Фельдшерским пунктам в Подмосковье разрешат работать аптеками

Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Столичный выпуск № 280(8631)
Избавить лекарственных льготников из сельской местности от необходимости ездить в город за таблетками решили в Подмосковье. В 2022 году они смогут получать лекарства рядом с домом.

"Мы хотим разрешить выдачу льготных препаратов в фельдшерско-акушерских пунктах. Те лекарства, которые выпишет льготнику врач в поликлинике, будут доставлены в ФАПы, чтобы жителям не пришлось лишний раз ездить в город", - сообщила на заседании областного кабинета министров зампред правительства - министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Фото: iStock
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Всего в Подмосковье работают 482 сельских ФАПа. Это отдельно стоящие здания, причем те из них, что строились в последние 7-8 лет, имеют еще и квартиры для медперсонала. Работают с 8 до 14, после этого времени фельдшеры трудятся на выездах, навещая своих подопечных на дому. Работу ФАПов власти стараются оптимизировать - в большинстве пунктов есть возможность удаленной записи на прием, что исключает очереди, а фельдшеры теперь могут проводить экспресс-анализы на сахар, холестерин и гемоглобин прямо на месте.

А в 143 пунктах в этом году открыли небольшие аптеки. "И это оказалось очень востребовано, к нам стали обращаться жители других сельских поселений с просьбами открыть такие же аптечные пункты и у них", - отмечает Стригункова. В Подмосковье много небольших деревень и еще больше СНТ, откуда добраться до аптеки можно только с помощью личного транспорта, автобуса или электрички. А ФАПы открывали так, чтобы жители всех деревень, входящих в их зону обслуживания, имели возможность добраться до фельдшера пешком или, к примеру, на велосипеде. "Поэтому мы приняли решение: в срок до июня 2022 во всех работающих ФАПах будут открыты аптечные пункты, принимающие в том числе и льготные рецепты", - утверждает зампред.

Их, напомним, выписывать тоже стало проще. С сентября этого года по желанию пациентов рецепты на льготные лекарства в области стали выписывать в электронном виде. Такой рецепт невозможно помять, потерять или испортить. Да и получить по нему лекарства проще простого - нужно лишь назвать в аптеке свою фамилию и дату рождения или номер полиса ОМС. При условии, что аптека подключена к сети интернет, а в Подмосковье к ней подключили уже 95% ФАПов, оставшиеся выйдут в Сеть к лету.

В прошлом году аптеки открылись в 143 фельдшерских пунктах, теперь об этом просят посетители остальных

Оформление электронного рецепта занимает меньше минуты, а все данные о выдаче таких рецептов сохраняются в личном кабинете пациента на региональном портале госуслуг.

По данным областного минздрава, в электронном виде жителям региона уже выписаны более 300 тысяч льготных рецептов.

Кстати

Еще шесть мобильных ФАПов появятся в области в следующем году. Они будут работать на территории Раменского и Ступинского округов, в Орехово-Зуеве, Луховицах и Сергиевом Посаде. Таким образом общее количесвто мобильных пунктов в регионе достигнет 56. Они нужны для организации в отдаленных поселениях массовых мероприятий - вакцинации, диспансеризации, приема узких специалистов.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

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