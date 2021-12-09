Главе Владимирской области жители региона задали три тысячи вопросов

Около трех тысяч вопросов задали врио губернатора Владимирской области Александру Авдееву жители региона в рамках его первой "Прямой линии".

7 декабря Александр Авдеев выступил в прямом эфире ГТРК "Владимир". В течение часа он отвечал на вопросы жителей Владимирской области по самым разным темам. Всего главе региона до, во время и после "прямой линии" поступило около трех тысяч вопросов. Жители задавали их через социальные сети, по телефону и присылали в видео-формате на ГТРК.

Судя по статистике, владимирцев больше всего волнует ситуация в сферах здравоохранения, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, благоустройства, жилья - всего, что влияет на уровень жизни граждан и привлекательность региона для бизнеса. В частности, врио губернатора сообщил о предстоящем строительстве специализированного инфекционного госпиталя.

- Ситуация крайне сложная по показателям заболеваемости, по уровню смертности населения. Чтобы справиться с наплывом тяжелых пациентов с ковидом, нам пришлось буквально изъять в разных учреждениях здравоохранения 500 коек, где люди могли бы получать плановую помощь, - пояснил Александр Авдеев. - Это экстренная мера, необходимая в нынешних условиях, чтобы противостоять коронавирусу. Поэтому во Владимирской области будет построен специализированный инфекционный госпиталь, чтобы профильные отделения могли вернуться к плановой работе. Заручились поддержкой федерального центра, и внутри регионального бюджета найдем возможности профинансировать строительство этого важного объекта.

По словам главы области, госпиталь будет возведен на территории областной клинической больницы.

- Там уже ведется подготовка площадки под корпус на 230 мест с возможностью в экстренной ситуации развернуть 400 коек. Но реализация проекта займет около года, − отметил Александр Авдеев, добавив, что вопрос обеспечения нового ковидария кадрами тоже уже прорабатывается.

По его словам, дефицит кадров в здравоохранении сейчас наблюдается везде - и в первичном звене, и среди узких специалистов. Для борьбы с коронавирусом региону даже пришлось отзывать своих ординаторов и студентов из Рязани и Нижнего Новгорода.

- Молодые специалисты проходят практику в "боевых условиях". Кадры для инфекционного госпиталя будем подбирать весной во время его активного строительства. Потребуется от 50 до 100 новых специалистов. Планируем большую программу бонусов для их привлечения: это и компенсация первого взноса на приобретение жилья и ипотечной ставки, и доплаты для тех, кто работает в "красных зонах". Хорошие специалисты - штучный товар. Будем искать их в том числе и за пределами области, - рассказал о планах врио губернатора и призвал жителей региона активнее вакцинироваться против коронавируса.

Не менее важный вопрос - развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов на селе. К Александру Авдееву обратились жители сел Брутово и Овчухи Суздальского района: людей беспокоит, что новый ФАП построен, но все никак не откроется. Как выяснилось, глава области в курсе ситуации - в Суздальском районе три таких ФАПа. Сейчас на объектах завершаются последние проверки, происходит доукомплектование оборудованием. ФАПы начнут работать в конце января - феврале 2022 года.

Сотрудники Петушинской районной больницы попросили решить вопрос с ремонтом вышедшего из строя компьютерного томографа и узнали, что средства на его ремонт уже выделены, в течение ближайших двух недель будет заключен договор с компанией-поставщиком.

- Обновление медицинского оборудования - важнейшая задача. В целом в 2022 году область закупит более 100 единиц высокотехнологичной медицинской техники. Вопросы оснащения медицинских учреждений всем необходимым − на особом контроле, − подчеркнул Александр Авдеев.

Очень большой блок вопросов, поступивших на "Прямую линию" с Александром Авдеевым, касался социально-экономического развития региона, комфортной городской и сельской среды, занятости и закрепления в области кадров, в первую очередь, − молодежи.

- Мы находимся рядом со столичной агломерацией, которая составляет серьезную конкуренцию всем соседним областям. Она привлекательна с точки зрения поиска работы, получения образования, развлекательной индустрии. Конкурировать приходится и с соседними регионами - в вопросах создания достойных рабочих мест, социальной инфраструктуры, комфортной и безопасной среды, привлечения федерального ресурса и инвесторов, - врио губернатора назвал сложности, с которыми приходится сталкиваться, но заявил, что руководство области намерено активно развивать все эти направления, чтобы регион выглядел конкурентоспособным и был комфортным для жизни.

- У нас есть немало примеров, когда предприятия становятся драйверами развития, настоящими точками роста. Технопарки, промышленные предприятия, компании пищепрома. Необходимо развивать локальный успех, эффективно работая с инвесторами. Успешные проекты рассматриваем как магистральные, и наша задача - не быть сторонними наблюдателями, а создавать все условия для развития опорных предприятий, чтобы год от года они прибавляли, прирастали новыми проектами, − поставил задачу Александр Авдеев.

В качестве примера он назвал новый инвестпроект по созданию логистического центра Wildberries в Собинском районе: это до пяти тысяч новых рабочих мест и мощный импульс к развитию предприятий-спутников вокруг площадки.

Глава области напомнил, что 9 декабря стартует Владимирский инвестиционный конгресс, на котором планируется подписать целый ряд инвестиционных соглашений.

- Сотни рабочих мест, новая производственная культура, повышение квалификации, достойная заработная плата - такого эффекта мы ожидаем от реализации новых инвестпроектов, − отметил он.

Александр Авдеев постарался максимально развернуто и конкретно ответить на каждый прозвучавший вопрос. По итогам "Прямой линии" дал целый ряд поручений руководителям органов исполнительной власти региона, главам местных администраций. Среди таких вопросов - ремонт дороги в поселке Мстера Вязниковского района, выплаты супружеским парам-юбилярам, ситуация вокруг больницы в поселке Никологоры Вязниковского района, которая, по словам местных жителей, осталась без врачей, ремонт Дома культуры в селе Борисовское Суздальского района и установка детской горки в городе Карабаново.

Фото: Администрация Владимирской области

Врио губернатора подчеркнул, что все вопросы, поступившие на "Прямую линию", независимо от того, озвучены они в эфире или нет, будут рассмотрены, и их авторы получат обратную связь.

- Каждое обращение достойно внимания. Всегда готов к сложным вопросам, к критике. Все, что тревожит людей, что вызывает у них возмущение, - будет взято в работу, на этих моментах сосредоточим внимание, - заверил Александр Авдеев.

Он также подчеркнул, что именно общение с жителями задает векторы для работы органов власти всех уровней, позволяет объективно оценивать ситуацию и держать руку на пульсе области. А потому "Прямые линии" будут проводиться регулярно.

Кроме того, врио губернатора проводит личные приемы, встречается с людьми во время рабочих поездок по области, он открыт для общения в социальных сетях, каждый желающий может оставить свое сообщение на страничках главы региона в ВК и Инстаграме.