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09.12.2021 15:58

Ивановские многодетные семьи освободят от транспортного налога

Многодетные малообеспеченные семьи Ивановской области будут освобождены от уплаты транспортного налога на один автомобиль мощностью до 250 лошадиных сил. В ближайшее время соответствующий законопроект внесут на рассмотрение в областную думу. Об этом губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский сообщил на традиционной итоговой встрече с жителями региона.
Фото: Правительство Ивановской области Фото: Правительство Ивановской области
Фото: Правительство Ивановской области

Ранее с таким предложением к губернатору области Станиславу Воскресенскому обратилась инициативная группа общественников. Они уточнили, что в некоторых регионах подобная мера поддержки семей уже существует.

Фото: Правительство Ивановской области
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- Мы все внимательно изучили, проработали такую возможность и приняли положительное решение, - сказал Станислав Воскресенский.

Губернатор уточнил, что льгота начнет действовать в этом году, и за 2021-й многодетным налог платить уже не придется.

Кроме того, в новом году в регионе вводится льгота для студентов колледжей из многодетных семей. Им будет предоставлен бесплатный проезд на муниципальном общественном транспорте, в том числе по межмуниципальным маршрутам. Этой льготой смогут воспользоваться 1820 студентов.

- Этот вопрос уже несколько недель стоит у нас в приоритете. С 1 января 2022 года вводятся льготы для студентов колледжей из многодетных семей, это будут такие же льготы, как для школьников, - пояснил Воскресенский..

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