Липчане смогут управлять жильем онлайн

В Липецкой области до конца года заработает информационно-аналитическая система жилищно-коммунального хозяйства, которая позволит жителям региона посмотреть отчеты УК по работам в доме, подать электронную заявку в ЕДС, получить сведения о тарифах по содержанию жилья.

Глава Липецкой области Игорь Артамонов отметил, что в планах на будущий год дополнение ИАС ЖКХ платежными сервисами, с помощью которых жители смогут оплачивать квитанции в своем "Личном кабинете". Кроме того, на основании заполнения системы и полноты размещаемой информации в ИАС ЖКХ будет формироваться рейтинг управляющих компаний.

- Повышение эффективности управления жилищным фондом остается одной из главных задач сферы ЖКХ. Система упростит эту процедуру для самих жителей, вся информация будет интегрироваться на цифровом ресурсе, что позволит липчанам решать важные и актуальные вопросы онлайн, - отметил Игорь Артамонов.

Он напомнил, что уже в ближайшие дни управляющие организации, входящие в состав Ассоциации "Объединение Коммунальных Компаний", начнут размещать в липецких домах таблички с QR-кодами. По ним жители МКД смогут перейти на платформу и зарегистрироваться в ГИС ЖКХ.

Игорь Артамонов напомнил, что в России активно ведется работа по развитию государственной информационный системы жилищно-коммунального хозяйства (https://dom.gosuslugi.ru/#!/main). С ее помощью пользователи могут проверить задолженность за услуги ЖКХ, передать показания приборов учета, оплатить счета, проверить наличие лицензии у управляющей компании, провести собрание собственников онлайн. ГИС ЖКХ интегрирована с единым порталом государственных и муниципальных услуг, поэтому отдельная регистрация в системе не требуется - зайти в нее можно через подтвержденную учетную запись "Госуслуг". Также для удобства пользователей создано специальное мобильное приложение для платформ iOS и Android. В рамках развития цифровой трансформации систему планируется интегрировать с региональными информационными платформами. Информационно-аналитическая система жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области станет одной из них.