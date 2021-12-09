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09.12.2021 11:05

Молодые калужане получили свои первые паспорта

8 декабря, накануне Дня Конституции 13 калужских школьников стали полноправными гражданами России.
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Паспорта ребятам вручили глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, первый заместитель городского головы Александр Серяков, начальник отдела по вопросам миграции УМВД России по городу Калуге Любовь Первова и начальник управления ЗАГС Майя Паненкова.

Фото: Калужская гордума
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Юрий Моисеев поздравил юных калужан со знаменательным событием, пожелал им успехов и благополучия и выразил уверенность, что все они станут достойными гражданами нашей страны и патриотами родного города.

"Сегодня вы делаете первый шаг во взрослую жизнь, получаете главный документ гражданина России, в нем будет отражена вся ваша дальнейшая жизнь. С возрастом у вас будет становиться все больше прав, но появятся и новые обязанности. Сейчас ваша главная задача - хорошо учиться, получить образование и выбрать свой жизненный путь", - обратился к ребятам глава городского самоуправления.

Для школьников был подготовлен фильм, посвященный истории российского паспорта, викторина, а также памятные подарки.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область Калуга Городская Дума города Калуги

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