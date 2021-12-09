Молодые калужане получили свои первые паспорта

8 декабря, накануне Дня Конституции 13 калужских школьников стали полноправными гражданами России.

Паспорта ребятам вручили глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, первый заместитель городского головы Александр Серяков, начальник отдела по вопросам миграции УМВД России по городу Калуге Любовь Первова и начальник управления ЗАГС Майя Паненкова.

Юрий Моисеев поздравил юных калужан со знаменательным событием, пожелал им успехов и благополучия и выразил уверенность, что все они станут достойными гражданами нашей страны и патриотами родного города.

"Сегодня вы делаете первый шаг во взрослую жизнь, получаете главный документ гражданина России, в нем будет отражена вся ваша дальнейшая жизнь. С возрастом у вас будет становиться все больше прав, но появятся и новые обязанности. Сейчас ваша главная задача - хорошо учиться, получить образование и выбрать свой жизненный путь", - обратился к ребятам глава городского самоуправления.

Для школьников был подготовлен фильм, посвященный истории российского паспорта, викторина, а также памятные подарки.