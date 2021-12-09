Новости

В столице впервые поставили ящики с реагентами у остановок 13:38
В Минске назвали вбросом материал NYT о посадке самолета Ryanair 13:34
В Подмосковье подняли штрафы для водителей общественного транспорта 13:30
Бирюков: Зима в Москве будет холодная и снежная 13:27
Ростовчане попытались пройти в ТЦ по QR-кодам от утюгов и продуктов 13:25
Генштаб РФ: Любые провокации Киева в Донбассе будут пресекаться 13:04
Франция и Италия не присоединились к дипломатическому бойкоту Игр в Пекине 12:49
Аналитики: Российский рынок дронов в 2021 году составляет 10 млрд рублей 12:47
Оперштаб: В Москве выявлено 2 948 новых случаев COVID-19 12:42
В Москве упростили подключение Face Pay для прохода в транспорт 12:42
В российских обсерваторах с подозрением на "омикрон" находятся 177 человек 12:28
Более 50 школ в РФ перешли на дистанционное обучение из-за коронавируса 12:19
Российский бронированный "Тайфун" назвали одним из лучших в своем классе 12:14
Гинцбург рассказал, когда решат вопрос об изменении "Спутника V" под "омикрон" 12:10
Москвичи могут выбрать места для будущих парклетов 12:08
В Минтруде разъяснили, когда отцу положен больничный по уходу за ребенком 11:58
Ветерану из Подмосковья вручили медаль "Гарибальдийская звезда" 11:54
Instagram вернет хронологическую ленту 11:52
Запуск тяжелой "Ангары-А5" с космодрома Плесецк произойдет 23 декабря 11:42
Рафик Загрутдинов: В Коньково ввели в строй дом с подземным паркингом по программе реновации 11:31
В Совфеде прокомментировали слова сенатора США о ядерном ударе против РФ 11:22
В столице пройдет студенческая неделя "Моспром studweek" 11:21
ФАС начала проверку пяти дорожно-ремонтных компаний Ростовской области 11:16
Дело экс-губернатора Белозерцева связали с контрактами по борьбе с COVID-19 10:54
В России с начала года заразились коронавирусом более 570 тысяч детей 10:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
Европейский центробанк планирует изменить внешний вид евро
Европейский центробанк планирует изменить внешний вид евро
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
09.12.2021 12:08
Рубрика: Экономика

Москвичи могут выбрать места для будущих парклетов

Текст: Ирина Огилько

Проголосовать за открытие новых временных зон отдыха на парковках могут москвичи в проекте "Активный гражданин".

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Цифровые проекты Москвы получили премию Рунета

Новый формат городских зон отдыха популярен в Вене, Бостоне, Лондоне и других городах. Организовывают такие временные зоны отдыха на пустующих парковках. С уходящем году такой формат опробовали и в столице по просьбам рестораторов и специалистов компании Пробок.нет.

Было сделано три парклета в Никитском и Даевом переулках, а также на Пятницкой улице. В общей сложности они заняли 8 парковочных мест. Как отмечает Telegram-канал департамента транспорта Москвы, раньше этими местами пользовались не больше 10 человек в сутки, сейчас - несколько сотен.

Пользователям портала "Активный гражданин" нужно ответить на ряд вопросов, в частности, нужно ли оборудовать новые парклеты в центре столицы? И, в качестве уточнения, нужны ли они в зимнее время года? Можно предложить свой вариант размещения нового парклета, а также ответить на вопрос, как респондент перемещается в центральной части города.

В регионах Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Гинцбург рассказал, когда решат вопрос об изменении "Спутника V" под "омикрон"
Владимир Путин поздравил россиян с Днем Героев Отечества
Наказание за нарушение прав авиапассажиров сделают более суровым
Посольство РФ в США осудило слова сенатора Уикера о ядерном оружии
Минтруд предложил упростить оформление инвалидности
Что будет с рублем после заседания ОПЕК+
Без клада и наследства: 4 способа накопить на достойную пенсию