Москвичи могут выбрать места для будущих парклетов

Проголосовать за открытие новых временных зон отдыха на парковках могут москвичи в проекте "Активный гражданин".

Новый формат городских зон отдыха популярен в Вене, Бостоне, Лондоне и других городах. Организовывают такие временные зоны отдыха на пустующих парковках. С уходящем году такой формат опробовали и в столице по просьбам рестораторов и специалистов компании Пробок.нет.

Было сделано три парклета в Никитском и Даевом переулках, а также на Пятницкой улице. В общей сложности они заняли 8 парковочных мест. Как отмечает Telegram-канал департамента транспорта Москвы, раньше этими местами пользовались не больше 10 человек в сутки, сейчас - несколько сотен.

Пользователям портала "Активный гражданин" нужно ответить на ряд вопросов, в частности, нужно ли оборудовать новые парклеты в центре столицы? И, в качестве уточнения, нужны ли они в зимнее время года? Можно предложить свой вариант размещения нового парклета, а также ответить на вопрос, как респондент перемещается в центральной части города.