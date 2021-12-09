Новая детская поликлиника в Липецке будет яркой

Глава Липецкой области Игорь Артамонов посетил строительную площадку новой детской поликлиники в областном центре. Он оценил ход работ и обсудил с подрядчиком темпы строительства. Сейчас ведется армирование и бетонирование монолитных фундаментов. Сдать объект должны в декабре 2022 года.

- На этой стройке хороший подрядчик, который возвел в регионе уже несколько социальных объектов. Ждем и здесь такого же добросовестного выполнения обязанностей, - отметил Игорь Артамонов.

Поликлиника строится по нацпроекту "Здравоохранение". Она будет состоять из двух корпусов - лечебного и лабораторного, связанного с основным переходом. Медучреждение рассчитано на 400 посещений в смену. В поликлинике помимо прочего оборудуют рентгенологический блок, эндоскопический кабинет, отделение функциональной диагностики, откроют дневной стационар на 30 коек и отделение восстановительного лечения с залом ЛФК, кабинетами массажа и физиотерапии.

Новое здание строится взамен двух других поликлиник - №3 на улице Гагарина и № 4 на улице Филипченко. Оба учреждения расположены на первых этажах жилых домов и капитальный ремонт там не проводился более 30 лет.

- Мы обсудили внешний вид здания и внутренний дизайн, считаем, что детская поликлиника должна быть яркой, чтобы малыши не боялись сюда приходить, - прокомментировал Игорь Артамонов. - Подрядчики ознакомятся с опытом столичных медучреждений, и воплотят здесь самые интересные идеи.