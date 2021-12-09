Председателем Мосгоризбиркома избрана Ольга Кириллова. "Ольга Евгеньевна получила необходимое количество голосов", - сказал член МГИК Фаяс Халилуллин на заседании комиссии. Председатель счетной комиссии МГИК Евгений Андриенко отметил, что решение было принято единогласно. В тайном голосовании приняли участие все 14 членов комиссии МГИК нового состава.

Как сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, 1 декабря завершилось формирование нового состава Мосгоризбиркома. Состоит избирательная комиссия из 14 членов комиссии с правом решающего голоса: семь человек назначил указом мэр Москвы, еще семь - Мосгордума. Председателем комиссия ходе тайного голосования избрала Ольгу Кириллову, выдвинутую в состав МГИК Центризбиркомом РФ.

Напомню, в Москве Ольга Кириллова работала с 2012 года руководителем управления УФМС по городу Москве. В 2016-м году она возглавила Главное управление МВД РФ по вопросам миграции. Указом президента Российской Федерации в июне 2017 года Кирилловой было присвоено специальное звание генерал-майора полиции. В январе 2019 года она ушла в отставку по собственному желанию. И в том же году стала членом Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям. Одновременно вошла в Общественную Палату Москвы, стала председателем Комиссии по безопасности, миграционной политике и межнациональным отношениям. Членом МГИК Кириллова стала весной 2020 года. Ее предшественник в Мосгоризбиркоме Юрий Ермолов сам подал в отставку.

Заместителем председателя Мосгоризбиркома переизбран Дмитрий Реут, уже занимавший эту должность, секретарем - Владимир Попов.